2018年10月23日 04:11 中國時報 楊方儒

「雙十一」即將來臨，一年一度的電商大戰，已經比各大百貨公司周年慶來得更有話題性。線上零售與實體零售的競爭究竟是零和遊戲，還是如阿里巴巴創辦人馬雲所說，「新零售」才是王道呢？

暫不論蘋果與小米等新零售成功案例，如何掌握跨國與跨境消費者的手機螢幕，對於台灣電商品牌來說，仍是第一要務。關鍵在於，跨境電商是競爭最激烈的戰場，淘寶與天貓在「雙十一」就已經準備跨海吸引台灣消費者，提出一項又一項好康優惠。畢竟物流無阻，在PCHome或MOMO下單或者是在跨境電商平台交易，消費者的實際體驗可能沒有一絲差別。對於台灣業者來說，人家可以來吃我們的大餅，我們也可以去吃別人的乳酪！

尤其是龐大的東南亞商機更不容忽視，依據新加坡淡馬錫控股與Google發表的東南亞網路經濟調查指出，東協網路經濟快速成長，至2025年市場規模預估可成長3倍，上看2000億美元。台灣諸多電商品牌也正大顯身手，例如剛結束的大馬購物節#Mycybersale，以及東協多國盛行的99購物節，許多台灣品牌都大有斬獲。

「突破文化是首要的事情，沒有突破就別想進入新的市場。」電商MamiBuy創辦人雍承書認為，即使同樣是東南亞市場，也不能用同樣策略套到不同國家，而是要融入他們的文化，融入後再採取不同策略，進而達到銷售目標，「東南亞的每個國家就像是孩子，每個孩子的個性都不一樣，需要用心去了解。」

美妝電商品牌「小三美日」，2017年創造了高達20億的營收，但在台灣的行銷模式複製到海外市場卻不見得完全實用。當小三美日陸續將市場擴張到多個東協國家時，就很快遭遇到包裹卡關、跨境運費高、文化不同、語言不通等問題。

「我們於是決定研發新策略，深入了解當地的氣候及文化，去看看消費者究竟需要什麼。」小三美日創辦人許婕穎苦思突破，而她也發現到，包括馬來西亞、新加坡等國家，當地的華人其實很喜歡台灣生產的食品、彩妝及保養品，成了突圍的破口。

無庸置疑，「完全在地化」是跨境電商勝出的關鍵。當台灣年輕消費者都誤認蝦皮拍賣是「本土」電商平台時，不就是蝦皮成功的地方嗎？當蝦皮小編能夠掌握時效議題，在臉書粉絲專頁呼風喚雨時，用戶又會在意蝦皮幕後的股東來自大陸嗎？

在移動互聯網的時代，「去國界」甚至比「無國界」更重要，但如何能完全融入差異化市場，顯然是業者更必要的策略。

（作者為幣特財經暨KNOWING新聞總編輯）

(中國時報)