杜達美台灣首演 線上同步放送

2018年10月23日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

柏林愛樂在衛武營的音樂會將以現場實況對國際播放，成為柏林愛樂數位音樂廳的重要節目之一。（牛耳提供）

柏林愛樂下月訪台，首度前往衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，這一場音樂會演出訊號也將全數回送，在柏林愛樂的數位音樂廳(https://www.digitalconcerthall.com)作世界實況轉播，目前該場次已經在數位音樂廳宣告，也為衛武營開幕作了最好的國際傳播。

牛耳藝術總監牛效華表示，為了這個計畫，目前已經確定會有德國的導播與成音團隊直接飛抵高雄確認所有轉播細節。

台灣樂迷成催生關鍵

在柏林愛樂數位音樂廳已經可以看見，衛武營外表以乳白色波浪狀的曲線打造未來感的建築外觀，遠看像艘太空船停歇，但乍看之下卻又像一條「魟魚」，深具識別度的照片就放在其中，右上角還有倒數計時，提醒全世界樂迷這一場音樂會的到來。

數位音樂廳裡也介紹衛武營是亞洲最壯觀的新音樂廳之一，10月中旬開幕後，柏林愛樂將為第一支在那裡演出的國際管弦樂團。文中也介紹一起合作的指揮是目前擔任洛杉磯愛樂樂團音樂總監的杜達美，他已經在柏林愛樂客席十年。

事實上，催生柏林愛樂數位音樂廳不是別人，正是台灣。2005年拉圖首率柏林愛樂訪台時，就對8萬台灣樂迷齊聚國家音樂廳戶外廣場席地而坐，欣賞音樂會實況轉播而感動，這也催生柏林愛樂建置柏林愛樂數位音樂廳構想。

大量錄音為轉播奠基

前任首席指揮拉圖表示，當時他來到兩廳院藝文廣場時，全場洋溢著熱情的年輕面孔震撼了他，「原來古典樂的愛好者可以如此年輕。」拉圖開始思索該如何透過數位形式，讓人們無論在世界上哪一個角落，都可以同步欣賞柏林愛樂的演出，2009年正式催生了數位音樂廳。

柏林愛樂的數位化，最早可以追溯到卡拉揚對時代與科技的敏銳嗅覺，他以史無前例的大量錄音將柏林愛樂的黃金之音傳播全球；隨著網路普及，柏林愛樂建立數位音樂廳後，2011年訪台時，柏林愛樂數位音樂廳就實況轉播柏林愛樂在台北的演出，該次轉播也是柏林愛樂數位音樂廳首度走出柏林、放眼世界，這次衛武營的音樂會，預料也將再掀熱潮。

(中國時報)