杜達美台灣首演 線上同步放送

柏林愛樂五度訪台，杜達美擔任指揮。（牛耳提供）

友善列印
中國時報
／台北報導
柏林愛樂在衛武營的音樂會將以現場實況對國際播放，成為柏林愛樂數位音樂廳的重要節目之一。（牛耳提供）

柏林愛樂下月訪台，首度前往衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，這一場音樂會演出訊號也將全數回送，在柏林愛樂的數位音樂廳(https://www.digitalconcerthall.com)作世界實況轉播，目前該場次已經在數位音樂廳宣告，也為衛武營開幕作了最好的國際傳播。

牛耳藝術總監牛效華表示，為了這個計畫，目前已經確定會有德國的導播與成音團隊直接飛抵高雄確認所有轉播細節。

台灣樂迷成催生關鍵

在柏林愛樂數位音樂廳已經可以看見，衛武營外表以乳白色波浪狀的曲線打造未來感的建築外觀，遠看像艘太空船停歇，但乍看之下卻又像一條「魟魚」，深具識別度的照片就放在其中，右上角還有倒數計時，提醒全世界樂迷這一場音樂會的到來。

數位音樂廳裡也介紹衛武營是亞洲最壯觀的新音樂廳之一，10月中旬開幕後，柏林愛樂將為第一支在那裡演出的國際管弦樂團。文中也介紹一起合作的指揮是目前擔任洛杉磯愛樂樂團音樂總監的杜達美，他已經在柏林愛樂客席十年。

事實上，催生柏林愛樂數位音樂廳不是別人，正是台灣。2005年拉圖首率柏林愛樂訪台時，就對8萬台灣樂迷齊聚國家音樂廳戶外廣場席地而坐，欣賞音樂會實況轉播而感動，這也催生柏林愛樂建置柏林愛樂數位音樂廳構想。

大量錄音為轉播奠基

前任首席指揮拉圖表示，當時他來到兩廳院藝文廣場時，全場洋溢著熱情的年輕面孔震撼了他，「原來古典樂的愛好者可以如此年輕。」拉圖開始思索該如何透過數位形式，讓人們無論在世界上哪一個角落，都可以同步欣賞柏林愛樂的演出，2009年正式催生了數位音樂廳。

柏林愛樂的數位化，最早可以追溯到卡拉揚對時代與科技的敏銳嗅覺，他以史無前例的大量錄音將柏林愛樂的黃金之音傳播全球；隨著網路普及，柏林愛樂建立數位音樂廳後，2011年訪台時，柏林愛樂數位音樂廳就實況轉播柏林愛樂在台北的演出，該次轉播也是柏林愛樂數位音樂廳首度走出柏林、放眼世界，這次衛武營的音樂會，預料也將再掀熱潮。

(中國時報)

走過坎坷歲月 天團浴火重生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。