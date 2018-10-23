走過坎坷歲月 天團浴火重生

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中國時報
／台北報導

百年天團柏林愛樂將於下月五度訪台，帶來三場黃金之音。雖然貴為天團，但是柏林愛樂百年來經歷一次大戰、希特勒主政、二戰到東西德合併，傷痕累累，但樂團卻從傷痛帶來力量，超越死亡，用音樂撫慰人心。

牛耳藝術總監牛效華表示，柏林愛樂草創之初，嚐過各種坎坷苦難，他們一開始是因為不滿薪資過低，所以集體出走，成立了樂團；草創之初幾乎是在烽火歲月中茁壯、成長，直到卡拉揚擔任首席指揮，把樂團帶到一流樂團地位，從此柏林愛樂成為交響樂的同義字。

柏林愛樂在二次戰後形同解散，近30名樂團成員死於戰火或自殺，樂器和樂譜還被市民誤當廢材焚毀，樂團由團員自組，但這場戰後首場音樂會卻鼓舞了人心，讓人民更團結。二戰後，柏林愛樂歷經傑利畢達克、卡拉揚到阿巴多。1955年卡拉揚接手後，除了持續精進樂團的演出及音色，更透過大量錄音，將樂團推向高峰。

超越族群，柏林愛樂也用音樂傳遞和平之音，最經典的要算是1990年與以色列愛樂雙團聯演。二次戰後德國與猶太一直處於仇恨與對立當中，1980年代柏林愛樂首先大膽提出前往以色列演出的要求，但卻遭以色列拒絕；後來是印裔指揮祖賓‧梅塔從中斡旋，梅塔自己既是以色列愛樂音樂總監，同時又是柏林愛樂的客席指揮，終於促成首次音樂交流，也為柏林愛樂在古典音樂史上記下劃時代的一筆。

柏林愛樂交響樂團音樂會將於11月11、13日在台北國家音樂廳演出。11月14日南下衛武營國家藝術文化中心音樂廳。

(中國時報)

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