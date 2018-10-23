另類長輩圖 幽默揭人生真相

2018年10月23日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

繼「撩妹文」之後，網路上又掀起另一波「另類長輩圖」風潮。在通訊轉體風行已久的「長輩圖」，指的是在優美風景的底圖上，寫上「早安，你好，多喝水」等關心字樣，總被年輕人視為是長輩碎念形象的代表。但國家兩廳院最近反其道而行，推出了另類有梗長輩圖。

這套另類長輩圖以「人生的真相」為概念，不但為戲宣傳，也讓長輩展現幽默、風趣的一面，在網路上不斷被轉載，至今有3萬多人點讚，超過1萬兩千次分享。

國家兩廳院行銷組長黃文瀚表示，這次在網路引發的效應超乎預期，「這組長輩圖的確觸及過去鮮少關注劇場的觀眾，讓更多大眾親近劇場。」

這組「人生的真相」長輩圖，除了底圖上對經典名句的「打臉」的風趣文案，在圖片描述欄位的點評意見，又再為原有的文案做了註釋，可說是畫龍點睛。像是「明日復明日，明日何其多－我是不敢說啦」搭配「當你開始不確定還有多少明天能活時，人生才真正開始了」，以及「十個禿子九個富－剩下一個在這裡」，搭配「不是我的髮線後退了，而是我的人生前進了」，讀來都格外有滋味。

黃文瀚表示，在邀請這群長輩演員們談自己的生命故事，發現他們對自己的狀態都很放鬆，「他們年輕時處在需要拚搏的年代，日子過得兢兢業業、勤勤懇懇，都是為家庭、為子女付出，鮮少有實現自我的機會，現在年過半百，是時候回來做自己了。」

黃文瀚表示，構圖是參考日本大阪商店街「超幽默的大阪魂」系列海報，這組系列海報，也展現長輩幽默感，出現像是「我都快掛了，你怎麼還不來」、「老子不開店了，我要去玩了」等設計對白，都表現了老人家的詼諧感。

(中國時報)