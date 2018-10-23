穆勒修特 大提琴音飄雪茄味

2018年10月23日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

1992年柴可夫斯基青年音樂家大賽首獎得主穆勒修特師承羅斯托波維奇，受小提琴教母慕特賞識走紅國際樂壇，月底將來台舉行獨奏會。他的大提琴是製琴名家戈弗里勒（Matteo Goffriller）1727年所製作，名為「夏布洛」，不過這把琴非由戈弗里勒命名，而以上一次琴的擁有者為名。

鵬博藝術負責人徐鵬博表示，名琴的命名早期有由製琴師命名，或是後面擁有的贊助者為名，現代則多以上一位使用者為名。穆勒修特表示這把琴是由前一位大提琴家夏皮洛擁有，價值破千萬台幣。

穆勒修特表示，這琴還有小故事，「前一位擁有者是夏皮洛教授，當他將琴交給我時，也送了我一盒雪茄，因為他深信，大提琴的本身吸了哈瓦那雪茄的煙後，聲音會更加優美。」夏皮洛上課時嘴裡總叼根哈瓦那雪茄，這把大提琴也有著濃濃雪茄味，「雖然我不抽雪茄，然而我也習慣將雪茄放在大提琴旁了。」

穆勒修特1976年生於慕尼黑，就讀慕尼黑高等音樂學院與薩爾茲堡音樂院，向諾塔斯、伊瑟利斯等大師學習大提琴。小提琴家慕特除邀他共同演出與錄音外，也介紹他認識大提琴家羅斯托波維契，鮮少教學的羅老更破例教導穆勒修特整整一年。

穆勒修特說，他很喜歡無伴奏演出，「一個人在舞台上拉琴，往往是跟自己最親密的體驗，在那個當下除了可以和聽眾完全交流之外，也會提醒我，聲音本身蘊含的力量是如此強大。」

(中國時報)