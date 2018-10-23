昆凌飆重機 不甩周董禁令

2018年10月23日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

周杰倫（右）很疼愛老婆昆凌。（取材自微博）

電影《叱咤風雲》22日在台中麗寶國際賽車場舉行媒體探班，演員昆凌、曹佑寧、范逸臣和高英軒以帥氣賽車服亮相，柯有倫、阿Ken和出品方劉田井宏、彭小刀共同出席。昆凌在片中飾演熱愛賽車的不良少女，導演陳奕先雖承諾監製周杰倫（周董），不讓對方愛妻做危險動作，卻依然讓昆凌在沒安全帽和保護措施下飆重機，她身為初學者相當緊張，仍在催促下一口氣騎到時速100公里，她笑說：「導演一直說要快一點！」

周董寵妻無極限，雖無法隨時在片場，堅持每天檢查拍攝片段，更主動和陳奕先討論昆凌表現，陳打趣說：「昆凌很像是小學生來上課，每天都要給周董看家庭聯絡簿。」周董甚至注意到老婆不笑的表情太凶，因此昆凌開始練習「有層次的酷臉」。

克服幽閉恐懼

昆凌原有幽閉恐懼症，卻為塞車戲穿超緊身制服，又戴著安全頭盔坐進狹小空間的車內，讓她產生不適感，她表示恰巧周董也有相同症狀，更是賽車前輩，她回家和老公訴說心情，成功克服恐懼感，開起車來也有模有樣，一度飆到時速220公里，被陳奕稱讚：「滿有當飆車族的天分。」

昆凌在片中和曹佑寧飾演青梅竹馬，2人是否有濃烈感情戲？陳奕先笑言周董曾告誡不讓昆凌拍吻戲，不過陳又語帶玄機說：「但是他說什麼不一定要聽吧！」昆凌難道不顧忌老公心情？她表示：「導演說什麼就做什麼。」曹佑寧也不擔心來自周董的壓力，傻笑說：「一切都照導演指示。」電影預計明年上映。

(中國時報)