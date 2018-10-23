佼佼錄音殺青兩度哭崩

2018年10月23日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

黃子佼（佼佼）出道30年來，發片計畫歷經5次開案、被結案，總算將於12月推出首張個人專輯，他22日與媒體分享錄音殺青心情，透露近期為新專輯已大哭兩次，「第一次是拿到歌的編曲時，我坐在車上邊聽邊哭，心想『天啊！這是為我編的（曲）』。」隔2個月後，他收到第一首歌的混音成品又忍不住淚崩。

佼佼約莫一年前收到這張專輯開案通知，不敢期望太高，就怕再次失望，「雖然今年剛好出道30年，在這個時間點發片挺好的，但不強求，真的是緣分。」專輯10首歌全由佼佼填詞，收錄他14歲起累積至今的創作精華，不向其他歌手邀歌，佼佼自有一套見解：「邀歌像買名牌，譬如我跟JJ（林俊傑）邀歌，如果他有機會唱、還唱得比我好，我被K.O.掉，何必呢！」

女主外男主內OK

佼佼圈內人緣極佳，錄音期間不斷有人探班，包含張小燕、柴智屏、畢書盡等人，徐若瑄上周特地帶著炸雞、金皮油前去關心，但都沒人聽過他新歌，保密功夫到家，唯有女友孟耿如搶先聽到。

他年底發片宣傳期照接主持工作，不擔心沒時間休息？他說：「我很喜歡出門工作奮鬥的感覺，喜歡上台時看到大家為我而笑，會上癮的。」但他自認也能宅在家不出門，「我也很愛做家事，以後甚至她（孟耿如）去上班、我在家帶小孩也OK啊！」

(中國時報)