把香港當少林寺 路斯明偷師梁家輝

2018年10月23日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

路斯明演出電影《明日之星》，在片中化身王牌經紀人，以高超的手腕操弄圈內明星。他是電影痴，從小在美國成長，英文名叫Johnny Lu，舊名是Daniel，「會取這個名字是因為我喜歡一部經典電影，1984年《The Karate Kid》（小子難纏），本來取跟主角Daniel同名，但他太弱了，後來改取反派Johnny。」

路斯明小時候看電影錄影帶，都會把外殼上寫的電影介紹抄一遍，當成是自己在寫劇本，後來到美國念書，因為娛樂消費高，最常跑電影院，開心或難過都窩在戲院裡，「看電影可以忘記煩惱，比找心理醫師有用。」

誇Lara太可愛

後來他為了圓電影夢跑去香港打拚，「我拍的第一部電影是《了不起的爸爸》，單獨跟梁家輝演打戲20分鐘。」他在金馬影帝梁家輝身上學到不只演技，還有工作態度，「對戲前他看到我領帶是歪的，就直接幫我重打，不只我，他應該幫過劇組所有人整理儀容。」

路斯明在香港一待就是7年，幕前做到幕後，常常被罵得跟狗一樣，曾窮到1天只能吃兩顆荷包蛋加青菜，回台發展後想起那段邊做邊學的日子，他形容：「香港就是我的少林寺，現在算是學成下山了。」

路斯明拍攝《明日之星》，自覺沒有特別困難的地方，唯一讓他頭痛的，是他必須斥責演出旗下藝人的「Lara」梁心頤，「她真的太可愛了，很難對她凶。」電影現正上映中。

(中國時報)