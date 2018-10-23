小彬彬禍不單行腳開刀

2018年10月23日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

溫兆宇（小彬彬）在台北市長安東路經營的「彬彬正記瓠仔貴燒烤」店傳遭房東貼公告，披露欠3個月房租共15萬5000元未繳，小彬彬22日接到記者求證電話無奈表示，他正在住院，沒有看到公告，且他只有數月前店重新開張的那一個月沒繳房租，「當初押金3個月，只有一個月沒繳可以從裡面扣吧。」他說已與房東聯繫上，公告也已撕掉沒事了。

小彬彬屋漏偏逢連夜雨，哀怨表示自己正在住院，連床都下不了，因左腳髖關節壞死必須換人工關節，21日剛手術，過陣子右腳也要開刀。他說，左腳髖關節已壞掉很久，緣起於幾年前有人找他敬酒時一言不合的那起打架事件，當時弟弟頭骨被打破，他的腳也受傷，他以為不嚴重，加上一直忙店裡的事沒就醫，僅忍痛吃中藥，平常都用右腳支撐。

結果現在連右腳也受傷。最近腳痛到受不了，只好動手術。之後要復健，快則3個月、慢則半年才能恢復正常行走，「就拄著枴杖吧，不搬重物應該就沒關係！」

自嘲腿瘸避談戀愛

他說，彬彬正記自從加了燒烤後生意還過得去，不過只有打平，但現在身體狀況無法做，會先交給爸爸，之後考慮去夜市擺攤一碗一碗賣。

問他離婚後有沒有再交女朋友，他自嘲：「我腳這樣怎麼談戀愛？我現在是瘸子，根本跑不動，過個馬路小綠人剩10秒，我就不敢走過去了！」幸好兒子小小彬一直很貼心。

(中國時報)