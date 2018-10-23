阿喜投身志工 博長輩緣

阿喜出席台北市「慶祝國際志工日系列活動」，擔任首屆志願服務代言人。

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中國時報
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林育品（阿喜）22日出席「慶祝國際志工日系列活動」擔任首屆志願服務代言人，號召全民加入志工行列。她平日熱心公益，也擔任許多公益活動代言人。她細數參與過的公益活動，從忠義基金會，到自發性為流浪動物梳洗，大大小小已超過50個不同單位，活動現場被台北市社會局代理局長黃清高誇為「公益女神」，阿喜謙稱不敢當，只是盡自己的一份心力。

阿喜表示，參與公益志工活動看似在幫助他人，實際上自己得到的回饋卻是更多，看到90歲的銀髮志工金伯伯身手矯健地在圖書館擔任志工，甚至做許多粗重的工作，阿喜感動地說，社會上有許多這樣默默付出的有愛人士，期許自己到了金伯伯這樣的年紀依然有能力付出。因為台北市志工服務的項目很多，她笑說，以後可能會看到她在台北市的街頭巷尾出沒，千萬別被她嚇到。

獲師兄師姊照顧

阿喜近日演出大愛劇場《超完美任務》，飾演骨髓捐贈勸募小組的師姊，也讓她開啟了更多的長輩緣，她笑說大愛的影響力無遠弗屆，現在走在馬路上都會有不認識的長輩對著她含笑致意，去素食餐廳幫媽媽買餐飲，被熱情的老闆認出，直呼她劇中的名字「秀華師姊」，還堅持不肯收錢，讓她非常不好意思。

她說，這是第一次感受演出一位受歡迎的戲劇人物，所享有不同的待遇。以前只會有粉絲送各種符合她個性的怪禮物，現在都是充滿愛的師兄師姊對她的照顧，是另外一種收穫。

(中國時報)

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