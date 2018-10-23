萬聖節變裝用餐祭優惠

麗香苑萬聖節限定的「昏黃煉獄燉飯」以鬼臉模樣見客。（台北福華大飯店提供）

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中國時報
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台北福華大飯店在自助餐檯上推出一系列萬聖節造型甜點。（台北福華大飯店提供）
翰品酒店高雄港都茶樓和夢時代品中信茶樓聯手推出模樣嚇人的萬聖節中式點心。（雲朗觀光集團提供）
SUNMAI BAR首次推出萬聖節限定調酒「甜美的詛咒」及「惡魔的心機」。（金色三麥餐酒集團提供）

萬聖節將近，各大餐廳在店內布置應景，除了節慶主題餐點外，更舉辦各種搞鬼派對，許多餐廳還祭出變裝用餐優惠，號召民眾換上奇裝異服共襄盛舉。

台北福華大飯店舉辦萬聖嘉年華活動，包含花園大道、彩虹座和麗香苑的Buffet餐檯上，都擺著鬼手指餅乾、南瓜派等節慶甜點，讓賓客盡情吃到飽；若想來點特色鹹食，則可單點麗香苑的「昏黃煉獄燉飯」，是主廚用薑黃咖哩燉飯和番茄海鮮醬特製的搞怪鬼臉料理。民眾可穿著萬聖節相關裝扮，在22日到31日間到花園大道用餐享85折優惠。

各式恐怖小點出籠

雲朗觀光集團旗下飯店也端出多道恐怖主題小點，包含君品酒店推出墓碑清酒奶餡、斷指杏仁餅、靈櫃栗子蛋糕等驚悚甜點，翰品酒店高雄的港都茶樓及夢時代的品中信茶樓則攜手端出蚯蚓咖啡凍、杏仁凍眼球、手指叉燒酥等中式點心；雲品溫泉酒店日月潭還辦「搗蛋鬼的晚餐派對」，31日萬聖節當天變裝到丹彤自助餐廳用晚餐，可享每位大人660元+10％、兒童400元+10％優惠價。

戶外開趴別錯過WILDWOOD原木燒烤餐廳，27日晚間首度開放露台舉辦大人專屬萬聖節變裝派對，以「Day of the Dead」墨西哥亡靈節為主題，用骷髏面具、骷髏服裝、點綴繽紛花朵等元素打造，現場還有DJ演出；符合主題裝扮即享1000元優惠價入場，大啖原木燒烤餐點佐配菜及美酒。

金色三麥餐酒集團的SUNMAI BAR安和店則打造暗黑系餐點，有酥炸嬰兒指、咖啡白眼珠、香甜鬼舌頭，蒜香未爆彈等，若想來點微醺感，不妨選擇限定調酒「甜美的詛咒」或「惡魔的心機」；26、27、31日活動期間，只要穿戴萬聖節特殊裝扮用餐，即可被招待節慶限定餐點。

喝酒勿開車

(中國時報)

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