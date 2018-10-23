胡釋安 句點王

酷似趙又廷的胡釋安身為星二代，在姊姊小禎與父親的支持下闖蕩星路，胡瓜要求他「謹言慎行」，戴Hamilton漢米爾頓百老匯計時款系列，6萬2400元。（服裝提供／Bottega Veneta、攝影／JOJ PHOTO）

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中國時報
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初出茅廬的胡瓜兒子胡釋安，面對演藝圈仍然顯露靦腆青澀，戴Hamilton漢米爾頓百老匯世界時區系列，彰顯紳士感大氣，4萬7800元。（服裝提供／Bottega Veneta、攝影／JOJ PHOTO）
1.Hamilton漢米爾頓卡其陸戰38mm手上鍊系列1萬4600元。（Hamilton提供）
2.Hamilton漢米爾頓卡其韓戰紀念款，2萬7600元。（Hamilton提供）
Hamilton漢米爾頓百老匯世界時區系列4萬7800元。（Hamilton提供）

胡瓜23歲獨子胡釋安（安安）初出茅廬，當上王小棣熱播中公視戲劇《20之後》男主角，戲中個性木訥憨厚，自稱和本身個性相似。第一次演戲就是20集的戲份，拍了近半年，讓他壓力不小，為了不想被認為是「靠爸族」，私下做足苦功準備，還充當劇組「工具人」，甚至為了一場憋尿戲真的憋了整天尿。

低調憨厚努力做自己

胡釋安14歲就赴加州留學，但講起中文沒有ABC腔，在國外讀大眾傳播，受到父親與姊姊小禎的影響，回國後也想闖蕩演藝圈。初次面對媒體難掩緊張生澀，顯露低調憨厚的一面；而首次拍攝時尚專題就獻給本報，當天獨自前來，沒有他人陪同，他笑說現在還沒什麼人知道他是胡瓜兒子，希望可以這樣保持下去，努力做自己就好。

穿搭偏好美式風格

在加州待了數年，他也偏好美式風格的穿搭，例如大學帽T、運動棉褲的簡單搭配。當天拍攝嘗試較花樣的Bottega Veneta服裝，搭配有「好萊塢腕表之王」之稱的Hamilton漢米爾頓百老匯系列表款，從青澀中蛻變成熟風格，他表示自己沒有買過表，是首次戴有紳士味的手表。而省話的胡釋安也被稱作是「句點王」，對於敏感或感情問題都一笑置之，不忘父親提醒的忠告「謹言慎行」。

(中國時報)

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