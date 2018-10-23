國寶級旅日膠彩畫大師－姚旭燈個展開幕 宋楚瑜盛讚

2018年10月23日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

2.姚旭燈畫作《大地金黃》，麻雀棲息在銀柳花上，畫面和諧圓滿。（趙雙傑攝）

3.姚旭燈畫作《麗日》，是比漾廣場2018年曆主照，圖中的鬥牛犬是忠心看門狗，下巴深淺層次和大小結構皆不馬虎。（趙雙傑攝）

4.姚旭燈畫作《金雞展雄風》光是羽毛至少有6個層次，華麗大器。（比漾廣場提供）

5.姚旭燈畫作《木蓮盛開》12朵盛開的木蓮花中有目白雀穿梭其中，呈現幸福感。（比漾廣場提供）

6.姚旭燈畫作《卿卿我我》在荷葉上停靠2隻曬恩愛的蜻蜓，充滿意境。（比漾廣場提供）

7.迎接豬年將至，《相善》的仔豬眼神充滿靈氣，溫和看著柄長雀，兩者彼此善待是畫作名稱由來；仔豬身上的黑白毛相間且透出粉膚色，刻畫細膩。（比漾廣場提供）

比漾廣場董事長潘慧珍（左起）、旅日膠彩畫大師姚旭燈、東家機構董事長邱福地在全場最大的120號畫作《瑞雪來了》前開心合影。（趙雙傑攝）

膠彩畫大師姚旭燈（右起）中日政商關係良好，昨有親民黨主席宋楚瑜與日本前內閣總理大臣鳩山由紀夫的代表山口隼人會長前來慶賀。（趙雙傑攝）

姚旭燈簡歷和重要畫展

國寶級旅日膠彩畫大師姚旭燈在比漾廣場4樓中庭舉辦「絕代丹青 姚旭燈大師個展」，昨（22日）是大師60大壽且是睽違12年在台辦個展，親民黨主席宋楚瑜到場慶賀，前總統馬英九與日本兩任前內閣總理大臣（首相）鳩山由紀夫、森喜朗等政商名流送花致意，場面熱鬧盛大。宋楚瑜與姚旭燈相識20多年，致詞時推崇姚旭燈是「出色的畫家」，並說「台灣要有出色的人物而不是顏色，才會有起色。」

姚旭燈無師自通精通繪畫，19歲就在當年的台灣省立美術館推出個展，旅日發展近40年，曾被日本美術年鑑選為當代優秀「日本畫」（膠彩畫）畫家，是唯一一位受肯定的華裔畫家。

近40年來，他在台、日、韓、陸等地舉辦60多次個展，在國際畫壇占有一席之地，每幅展出畫作都會被鐵粉典藏；這次「絕代丹青 姚旭燈大師個展」從20日展至30日，全新集結近1年半嘔心瀝血之作，每幅畫至少創作2至3周，包含1幅較小的20號作品、28幅30號作品及1幅最大的120號，共31幅，開展前2天已有9幅畫作被收藏。

日本評為優秀畫家

由於膠彩畫每處至少要疊畫6層，為了避免色料乾掉，從第一筆到最後，創作過程不能暫停，像是這次在創作全場最大的120號畫作《瑞雪來了》時，他幾乎14個小時沒停手，一度右手拿畫筆、左手拿飯糰止飢，飯糰沾到顏料也無暇理會，往嘴裡一塞繼續創作，甚至專注到1個月都不說話只為作畫，也難怪前立法院長王金平會說他是「用生命在畫畫」。

畫才展出 就被買下

為讓自己有好的體力，他30多年來維持每天跑步1小時的習慣，幾乎每天清晨3、4時起床跑步1小時，連下小雨的天氣也不停歇，創作期間每天至少作畫10多小時，直到太陽下山全身無力，他說「要享受，不可能有好的作品」。

問他60歲生日的願望，他期望藉由這次返台辦展，帶動台灣藝術市場更為生氣蓬勃，「我不想個人的事，個人算什麼」，宋楚瑜肯定他不只畫得好，也對台灣有濃厚的情感，邀高中校長觀展「不忘師恩」，「對朋友有道義、對另一半有情義、對國家有忠義」。

至今，姚旭燈仍不斷挑戰自我，不只希望把日本視為難度超高的膠彩畫畫得比日本人好，還希望創造超越中國5000多年歷史、日本2000多年歷史的經典。這次辦展他為比漾廣場創作7鶴圖，日前邀請函寄出後就被典藏家買走不外借；他再創作全新的《生命之美》，雙鶴的構圖、配色和畫工都展現他極緻精湛的工藝。完成時，他心情極為興奮，他說鶴音同台語「好」，雙鶴代表「有一好，就有兩好」，這次才展出也隨即被買下典藏。

(中國時報)