國寶級旅日膠彩畫大師－姚旭燈個展開幕 宋楚瑜盛讚

國寶級旅日膠彩畫大師姚旭燈在比漾廣場4樓中庭舉辦「絕代丹青 姚旭燈大師個展」，昨（22日）是大師60大壽且是睽違12年在台辦個展，親民黨主席宋楚瑜到場慶賀，前總統馬英九與日本兩任前內閣總理大臣（首相）鳩山由紀夫、森喜朗等政商名流送花致意，場面熱鬧盛大。宋楚瑜與姚旭燈相識20多年，致詞時推崇姚旭燈是「出色的畫家」，並說「台灣要有出色的人物而不是顏色，才會有起色。」
姚旭燈無師自通精通繪畫，19歲就在當年的台灣省立美術館推出個展，旅日發展近40年，曾被日本美術年鑑選為當代優秀「日本畫」（膠彩畫）畫家，是唯一一位受肯定的華裔畫家。
近40年來，他在台、日、韓、陸等地舉辦60多次個展，在國際畫壇占有一席之地，每幅展出畫作都會被鐵粉典藏；這次「絕代丹青 姚旭燈大師個展」從20日展至30日，全新集結近1年半嘔心瀝血之作，每幅畫至少創作2至3周，包含1幅較小的20號作品、28幅30號作品及1幅最大的120號，共31幅，開展前2天已有9幅畫作被收藏。
日本評為優秀畫家
由於膠彩畫每處至少要疊畫6層，為了避免色料乾掉，從第一筆到最後，創作過程不能暫停，像是這次在創作全場最大的120號畫作《瑞雪來了》時，他幾乎14個小時沒停手，一度右手拿畫筆、左手拿飯糰止飢，飯糰沾到顏料也無暇理會，往嘴裡一塞繼續創作，甚至專注到1個月都不說話只為作畫，也難怪前立法院長王金平會說他是「用生命在畫畫」。
畫才展出 就被買下
為讓自己有好的體力，他30多年來維持每天跑步1小時的習慣，幾乎每天清晨3、4時起床跑步1小時，連下小雨的天氣也不停歇，創作期間每天至少作畫10多小時，直到太陽下山全身無力，他說「要享受，不可能有好的作品」。
問他60歲生日的願望，他期望藉由這次返台辦展，帶動台灣藝術市場更為生氣蓬勃，「我不想個人的事，個人算什麼」，宋楚瑜肯定他不只畫得好，也對台灣有濃厚的情感，邀高中校長觀展「不忘師恩」，「對朋友有道義、對另一半有情義、對國家有忠義」。
至今，姚旭燈仍不斷挑戰自我，不只希望把日本視為難度超高的膠彩畫畫得比日本人好，還希望創造超越中國5000多年歷史、日本2000多年歷史的經典。這次辦展他為比漾廣場創作7鶴圖，日前邀請函寄出後就被典藏家買走不外借；他再創作全新的《生命之美》，雙鶴的構圖、配色和畫工都展現他極緻精湛的工藝。完成時，他心情極為興奮，他說鶴音同台語「好」，雙鶴代表「有一好，就有兩好」，這次才展出也隨即被買下典藏。
(中國時報)