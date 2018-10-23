南瓜潮來襲 賣場搞鬼送好康

全聯福利熊27日化身小惡魔參加「天母搞什麼鬼9」與民眾互動，並發送500個免費南瓜桶。（全聯提供）

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中國時報
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頂好萬聖節麵包─南瓜波蘿，另有丹麥南瓜、惡魔南瓜，每個28元至35元。（頂好提供）
全聯盛香珍蒟蒻椰果，400g，38元，11月1日前第2件5折。（全聯提供）
愛買巫婆帽南瓜糖果袋，89元。（愛買提供）
全聯紐西蘭奇異果推出萬聖節特殊版包裝，任選紐西蘭奇異果滿150元，送萬聖節水果桶，限量6萬個；11月1日前每粒原價12元、6粒特價48元。（全聯提供）
全聯巧趣多Hello Kitty萬聖節水果軟糖歡樂提桶，58g，11月1日前原價99元、特價89元。（全聯提供）
愛買萬聖頭扣│穿頭榔頭，89元。（愛買提供）

萬聖節就是要搞鬼、搗蛋！今年超市和量販業者不僅推出糖果餅乾和玩具裝扮商品，賣場也打造起充滿萬聖節的氛圍。全聯11月1日前有「萬聖果果節」，22款指定糖果特價8折起，還開發獨家的福利熊萬聖節包裝水果；愛買引進超過600款萬聖節變裝服、飾品、道具、玩具11月6日前39元起。

全聯造型賽 總獎金5萬

全聯指定糖果換上福利熊或Hello Kitty等超萌萬聖節包裝，其中盛香珍蒟蒻椰果、濃厚雙味脆捲等有第2件5折起優惠；呦皮QQ糖分享包歡樂熊／酸可樂買1送1。福利熊萬聖節包裝水果有附有萬聖節版搞怪表情貼紙的東勢富有柿，與有萬聖節特殊版包裝和水果桶的紐西蘭奇異果，增添好吃又好玩的樂趣。

此外，很受小朋友歡迎的福利熊也將換上小惡魔裝扮，參加27日在台北天母商圈舉辦的「天母搞什麼鬼9」活動，並發送500個免費的福利熊南瓜桶。全聯全台門市即日起同步舉辦第2屆「福利熊萬聖果果節造型寫真賽」，總獎金5萬元；31日當天國小以下小朋友變裝到門市大喊「不給糖就搗蛋」，可獲Milka融情牛奶巧克力，每人限領1包，每家門市限量140包。

頂好烤麵包 滿百折10

愛買除了南瓜袋、蝙蝠杖、巫婆掃把、萬聖主題造型夾、派對裝飾用紙拉條、擬真效果的穿頭裝飾系列等500款商品，還搭配年底上映的《變形金剛》系列電影引進相關玩具，與日本鋼彈、扮家家酒背包組、遙控車等上百款新品。

目前年銷售冠軍的冰雪公主款式造型服仍是消費者最愛，其次是消防隊服等英雄職業系列服裝，單周銷量可達300件以上；道具部分，南瓜袋單日熱賣上千個。公關經理王佳慧表示，萬聖節客單價年年增加，顯示家長愈來愈重視孩子節慶裝扮和派對樂趣，故今年引進的新品是歷年來最多。

頂好Superstore 11月7日前推出限量款萬聖節創意糕點，蜘蛛網、鬼臉造型古靈精怪，期間現烤麵包區滿100元再折10元。

(中國時報)

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