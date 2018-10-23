超商殭屍入侵 變裝趴玩瘋

全家獨家萬聖節糖果提袋，至11月6日止限量1.8萬件，有可愛南瓜、黑貓造型兩款。（全家提供）

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中國時報
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OK超商獨家「Jack酒鬼」骷髏蛋糕45元。（OK提供）
萊爾富萬聖節包裝大滋露巧克力，129元。（萊爾富提供）
日本7-11限量發售黑貓巧克力蛋糕，還有木乃伊系列，單個售價日幣329元。（翻攝日本7-11）
日本全家推出「俄羅斯輪盤」創意麵包，9個方塊中有一塊是嗆辣芥末口味，日幣398元。（翻攝日本全家）
7-11首度推出「OPEN！萬聖糖果組合包」，限量120間門市販售，53元。（7-11提供）
7-11「好鄰居同樂會」在10月舉辦超過300場萬聖節活動。（7-11提供）

超商萬聖節活動熱烈開跑，7-11小小店長活動已舉辦超過300場，吸引社區親子共遊；全家引進獨家殭屍造型小餅乾、OK超商也有獨家「傑克」蛋糕等；萊爾富精選超過50種糖果餅乾，滿足小朋友的玩樂氛圍。

7-11「萬聖小小店長」活動場次較去年同期成長4成，包括萬聖變裝派對、萬聖糖果趴等，中部地區的場次較去年增加超過2倍，糖果等檔期商品銷量預計成長2成。

全家獨家販售粉紅骷髏頭造型設計的「加倍佳萬聖造型桶」，今年從日本獨家引進「殭屍造型小餅乾」，個個都做成殭屍造型。此外，還有應景的黃金南瓜泥沙拉、南瓜濃湯等組合。

萊爾富精選超過50項檔期商品，任選第2件5折起，包含萬聖節包裝大滋露巧克力、鳳梨糖、東鳩萬聖節版焦糖脆果分享包等。全台100間門市另舉辦「變裝萊搗蛋」活動，小朋友若以萬聖節裝扮到店，即可獲贈加倍加棒棒糖。

OK超商創意推出骷髏造型「JACK酒鬼蛋糕」，以香草口味的蛋糕包裹著酸甜的藍莓慕斯，預計帶動糖餅類業績較去年成長1成。

(中國時報)

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