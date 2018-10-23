2018年10月23日 04:11 中國時報 余秀華

泰國電影《永恆》，當初我懷著對所謂倫理的好奇看了一遍，當時的感受我忘記了。前一段時間想起來又看了一遍，如果再進行劃分，這部電影就會被我劃分為恐怖片了。

故事是這樣的：風流多情的伯父在社交場上認識了一位年輕的女子，女子美麗，對動盪的社會厭倦，有一雙看透世事而還不至於絕望的眼光。她的氣質一下子就吸引了閱人無數的老男人，把她帶回了森林。但是森林裡，年輕的女子和年齡相仿的姪兒一見鍾情，終於用肉體的融合證明了這樣的鍾情。伯父發現了兩個人的私情，用了一個特別的懲罰方式：用一條鐵索把兩個人拴在了一起。

這個老男人對人性的了解讓他的陰謀沒有意外地得逞：兩個年輕人開始欣喜若狂，他們要的就是兩個人永不分離的愛。這根鐵索不是特別短，兩個人有大約一．五米的活動距離。但是沒有多久，他們的分歧出現了，生活裡一些瑣碎的事情再也不能以愛的名義統一，痛苦出現了，一天天加深，最後到無法忍受，女人開槍打死了自己。

老男人的懲罰在這裡就惡毒起來：他依然沒有打開他們之間的鐵索。他的潛台詞可以理解為：既然如此愛，還在乎生死嗎？他的姪子看著愛人腐敗的屍體，瘋了。一個女人可憐他，一刀砍下了女人拴著鐵索的那隻手，姪子就拖著那隻手在森林裡瘋跑。故事在這裡落下帷幕。

這個故事看起來凶殘，不近人情，震撼人心。但是我覺得它的邏輯性是準確的：兩個拴在一起的人，故事裡的結局是唯一的結局，沒有第二種。為什麼如此震撼人心，因為它說出了我們共同的人性：愛在人性面前簡直就是一個謊言。

一個人的悲哀之處在於，她在追尋愛情的時候依舊保持著對愛情的警惕，愛情的歡愉無法超過她對愛情本身的懷疑。（希望上帝原諒我如此悲觀，如果影響了不諳世事的青少年，我很抱歉。）當然，四十歲的我再說到愛情很是不合時宜，因為對愛情的需要已經低於我對其他事物的需要。

我理解的愛情是通過不同的一個人找到通往這個世界的另一條途徑，所以對這個人的要求是苛刻的：地球上的人太多了，但是看上去都不對。有時候看上去似乎是對的人，結果也不對，所以這是很煩人的一件事情。但是當一個人在家完成了打開世界之路的途徑，愛情就不重要了。

從這個故事看來：兩個人在一起形影不離，他們的生命形態就單一起來，他們的生命角度被迫單一，而雙方沒有能力給對方不一樣的營養和喜悅，生命就此枯萎。問題是，如果是一個人在這樣的生命角度上，是完全可以承受的，甚至可能一個人過得詩情畫意。兩個人不行，絕對不行：我們以愛的名義可以接受一個人分享生命，但是分享，不是入侵。任何被迫的連接都有入侵的成分，這是無法改變的事實。愛情不是萬能的，至少它在被固定的距離裡就出現了局限性。

一個女人愛著一個男人，在她年輕的時候，整整愛了十年，她曾經以為可以一直愛下去，所以在任何場合，她都說過她愛他。但是十年以後，她的愛已經不在了，她不知道為什麼以為永恆的愛居然消逝得一乾二淨，愛情的祕密永遠在，在你以為看破、以為了解的時候它依舊清晰地存在，對你的答案寬厚地嘲笑。

而周圍的朋友覺得她不愛他了，是她變心了，是她的生活環境好了，她的心就不純粹了。問題是她來不及變心，愛就退讓了；來不及喜新厭舊，舊的就自己躲起來了；這個過程裡沒有誰失聲叫出口。幸運的是：愛情是一件虛無的事情，我們高興的時候可以為虛無的事情活一活，不高興的時候，虛無和我們毫無關係。

可是，說到這裡，我否定了愛情，難道是崇尚一個人的生活，難道一個人過下去？我無法回答這個問題，我的答案也許比愛情更短暫。頭有些疼，如同一個人下象棋，左手把右手的將逼至一角，而右手失去了還手之力。

但是我喜歡「永恆」這個詞語，喜歡這樣的詞語當然有一些自欺欺人的感覺。不過自欺欺人比別人欺騙你似乎要好一些。想像一下：兩個人沒有了愛情還被鐵索捆在一起，我們能不能以人性的寬容允許一個人出現在自己的生命一角。答案是：不可以！生命的尊嚴就在於它的不可侵略性。生命裡的許多東西無法跟別人分享：我不想成為別人，別人也休想成為我！結論：愛情不能侵略生命的自由！

有一首詩是裴多菲的：生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，二者皆可拋。這個詩看起來很完美，但是結論不一定正確：肯定，自由是第一位的，沒有自由，其他的都是見鬼。我的排序是這樣的：自由，生命，愛情。當然更科學的排列，生命就應該在最前面，不過在自由面前，我認輸一回。

我想說什麼呢？我想說人的天性：永恆的事物一定是絕對的，不可重複的。如此說來，我希望生命不是永恆，甚至可以輪迴，不過輪迴的意義又是什麼呢？佛說：參破！好，這個問題解決了，不過參破如果是一個謊言怎麼辦，因為它可以無限延伸，讓人永遠參不破。而愛情，它存在，它的確定性並不是兩個不變的人的確定性。愛情一直在，不過愛的對象發生了變化，這似乎並不能說明什麼問題。

這幾天，各個地方都在下雪。我這裡沒有，但是空氣冷冽。遙想泰國的那一群人已經消失在歲月裡了，一些為愛赴死的人也理所當然地消逝在歷史裡了，風在那個森林裡呼嘯，並不曾為誰的委屈招魂。

人間允許我活著，而且一時感覺不到危險，這已經是一件美好的事情了。愛情嘛，可以另外計較。

（本文摘自《無端歡喜》一書，印刻文學出版）

(中國時報)