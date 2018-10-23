2018年10月23日 04:11 中國時報 曾郁雯

柳宗悅曾說：「在和紙身上，最容易見到日本的姿態，潔淨、溫潤、堅強，同時充滿特殊的情趣。」

書法就是表現姿態的靈魂。

見字如見人，聽說我父親當年被嫌棄字太醜，就發奮練字，最後才得到諸位阿姨的認可。在那個年代，情書是姊妹之間共讀的公開秘密，即使文采斑斕也不堪醜陋的字跡。

紫式部在源氏物語中寫了很多和歌，一來一往的答歌貴在「神速」，類似現在的簡訊，若對方已讀不回，表示這段戀情岌岌可危。當時的紙非常昂貴稀有，光源氏卻十分講究，某個細雨霏霏的二月，舊情人槿姬送來書信一封，繫在凋零梅枝上，這是平安王朝貴族的習慣，端看當時的季節，庭院、窗前、手邊什麼花盛開，就順手將書信繫上。

槿姬寫道：

「梅花殘香雖已散，

佳人袖裡滲芬芳。」

因為槿姬是調製香劑高手，袖裡藏芬芳，心裡藏著對光源氏的思念，送上枯枝，該然是一段苦戀。

光源氏挑了一張紅梅染色、上深下淺、漸層渲染的信紙，體貼答道：

「花枝凝情思故人，

防人責難藏來函。」

在院子裡折了一枝紅梅，把信繫上，差使者馬上送回，槿姬收到回信時紅梅依然在枝頭顫動，滿懷花香應可暫解相思吧？這就是光源氏雖然處處留情，卻依然被眾女子喜愛的原因。

那筆跡應該也是濃情蜜意、難分難捨吧？紫式部除了是漢學專家，她與女兒母女二人也善於書法。現在的手機簡訊雖然無遠弗屆，打破距離的限制，但比起從前見字如見人，還伴著花香、墨香，終究少了一點韻味。平安朝末期出現的《源氏物語繪卷》是日本現存最古老的的繪畫作品，被指定為國寶，就是以源氏物語為題材，先用飄逸的草書抄錄一段原作再配上插畫，從十九幅畫就可以觀賞到平安時代王朝貴族原汁原味的生活。日本學者加藤周一稱源氏物語繪卷為「日本美學的本命」，這對源氏物語雙壁，一個藉優美動人的文字、一個用纖細華麗的畫面，完整保留平安時代的文化，影響至今。

所以即使不識日文如我者，去到日本還是通行無礙，因為重要的關鍵字，如地名、店名、書名等等，幾乎都是漢字，大概不會迷失方向。尤其在京都，放眼所見，不論是千年古蹟或創意小店，那些字都美極了。曾經看到一幅掛在飯店的三個京字，讓大家認識京都三大野菜：賀茂茄、乙訓筍、聖護院蕪菁，結合書法與繪畫，看過一眼就會留下深刻印象。

如果你散步到下河原通八坂鳥居前或到此用餐，就會看到川端康成為「浜作」寫的看板。如果你入住川端生前最喜歡的「柊家」，在玄關就會看到明治時代漢學家重野成齋所寫的「來者如歸」，筆墨酣暢，僅僅四個字就把款待的心意表達得淋漓盡致，也是柊家傳承數代的家訓，多麼好同時又是多麼好看的字啊！

這些優雅的姿態與不滅的靈魂，不需言語，就在一筆一劃之間完美結合。

第11屆台積電青年書法暨篆刻大賞

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(中國時報)