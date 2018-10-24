美軍穿越海峽常態化 台海動盪 擠滿軍艦

2018年10月24日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 周毓翔 、 崔慈悌 、 洪凱音 ／綜合報導 ／綜合報導

前日下午至昨晨破曉，10餘小時內，台灣海峽非常熱鬧！因兩艘美艦刻意穿越台灣海峽，包括陸美台同時至少有8艘以上軍艦，在公海航行，互相監控；在美方表示，美艦日後會經常性經過台灣海峽，無異宣示台海進入動盪期。

10餘小時 陸美台至少8艦航行

我方知情人士表示，美方的行動是回應蔡英文總統的國慶談話，在大陸試圖挑戰區域現狀的同時，美國正採取具體行動，提高在印太地區的安全投入，包括海軍在南海和台海的巡弋活動，以畫出戰略底線。

今年7月7日，川普政府首度派遣兩艘神盾級驅逐艦通過台海，僅3個月後，再度派遣勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯魏柏號、提康德羅加級飛彈巡洋艦安提坦號等，於22日下午進入台海。國防部隨即發布「兩艘美艦正在通過台海航行」，美國國防部五角大廈與美軍太平洋艦隊隨後也主動宣布兩艦動態。據指出，這兩艘美艦是前日下午自鵝鑾鼻海域，向北航經台海，昨日天亮時通過駛出。

儘管軍方未透露中共出動多少軍艦監控美艦，唯在用兵原則上，中共解放軍至少派出2艘軍艦全程跟監，若另有潛艦尾隨，監控兵力更多。

對岸節制 在海峽中線以西監控

至於我對美艦與中共軍艦的監控，則是比照中共航母遼寧號通過台海的模式，在南北分別派軍艦接力，還另派軍艦全程跟著走，即海軍至少出動4艘以上艦隻，若由空中俯看，整個台海在美艦通過的10餘小時中，擠滿軍艦。

除了派遣軍艦外，軍方也派出P-3C反潛機、E-2K空中預警機，對於中共解放軍及美軍艦動態進行掌握，以確保台海安全。不過，軍方官員說，中共跟監軍艦相當克制，都在海峽中線以西航行。

同一時間 美航母通過台灣東部

據了解，美軍艦安提坦號與柯蒂斯．威爾伯號都是美國航空母艦「雷根號」的護衛艦，屬於同一支打擊群，在接近台灣時，雷根號依既定航程在西太平洋航行，但刻意讓這兩艘護衛艦通過台海。

在台美先後宣布軍艦通過台海後，昨天台股大跌近200點，收在9775.2點，失守9800點大關；法人分析，因國際關係、軍事緊張，外資看到苗頭不對，先減碼台股在內的亞股。

賴揆昨在立法院答詢時表示，這屬於美國常規演訓，「不是只有最近，其實每年都有，2015年就有10次之多，歷年來都有做常規演訓。」

(中國時報)