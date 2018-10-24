兩簡訊 台鐵60位一級主管忽視 普悠瑪故障 局長第一時間知情

普悠瑪翻車事發時間軸

友善列印
中國時報
／連線報導

普悠瑪肇事司機員尤振仲坦承，事發前關閉ATP（列車自動防護系統），但有回報調度員；昨日流出的台鐵內部兩則主管簡訊也證實司機員曾通報異常，台鐵局長等60位一級主管第一時間就知道車子出問題，卻未依規定派人上車，協助控制車輛行駛，且因宜蘭站無普悠瑪列車可替換，台鐵就賭運氣打算到花蓮再換車，導致悲劇發生，從第一封簡訊發出（15:57）到翻車（16:50），整個過程僅僅53分鐘。

普悠瑪近3月頻秀逗 故障率達16％

關鍵53分鐘 早確定無法修復

21日當天尤振仲，在樹林發現列車控制及監控系統（TCMS）警示燈異常，仍然發車，到了瑞芳發現動力異常。下午3時57分，尤在雙溪站第一次回報主風泵壓力不足，停駛熄燈兩分鐘並廣播車輛異常。這時台鐵內部發出第一次簡訊，「雙溪站起機車動力切斷，沿途行慢，龜山晚14分通過，計畫於宜蘭站派列檢查修」。

想硬撐到花蓮換車 賭掉人命

尤振仲在大溪站關閉ATP後，下午4時34分在宜蘭第二次回報主風泵壓力不足，宜蘭工務段檢查員上車檢視卻無法修復，檢查員下車。

台鐵內部隨後也傳出第二次簡訊，「經列檢查修無法修復（需沿途復位），宜蘭晚15分開，計畫於花蓮更換編組」。沒想到在16分鐘後，普悠瑪在新馬站出軌。

台鐵ATP使用及管理要點規定，列車於運轉途中發現ATP車上設備故障，應於前方適當地點更換機車（編組）或加派機車助理、司機員或機車長同乘，事故當天顯然違反此規定。

根據台鐵列車故障處理的SOP，司機員一發現列車故障，就要通報調度所，調度所再將訊息傳給行車組值班人員，當天包括台鐵局長、副局長、處長等60位一級主管都收到簡訊通知，但對於事故列車都未進一步指示處理。

宜蘭地院指出，案發當日普悠瑪列車離開羅東站2分鐘後，車速直線爬升，且又關閉ATP，車速一路往上飆到120公里，下午4時48分達140公里，釀成了肇事出軌、翻覆的意外。

(中國時報)

快速過彎恐翻覆《中時》4年前曾示警
朝人為疏失調查 尤振仲拒政院約談
董家8口移靈 遺體修復師鞠躬送行
安全基礎沒錢顧 出事推給司機員
普悠瑪近3月頻秀逗 故障率達16％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。