新聞透視－西進雙贏 安倍破冰之旅啟航

2018年10月24日 04:10 中國時報 黃菁菁

日本首相安倍北京行程

繪圖／陳敏捷

編按：在川普任美國總統後，美國優先理念深刻的撼動了現有國際秩序，華盛頓日益將北京視為競爭對手，因而引起陸美貿易戰和雙方持續在台海和南海的角力。在此歷史關鍵時刻，日本首相安倍在睽違了7年後，終於將在25日啟程率領龐大訪問團對北京進行國是訪問。習安峰會能否在日益緊張的中美關係中，扮演穩定東亞新局面的砥柱，是眾人所關心的話題。毋庸諱言，雙方依然在歷史問題包括日本修改和平憲法和東海、台海和南海有極大的利益分歧。中日是否能夠超越歷史、擱置爭議，在利益重疊的經貿和其他領域加深合作，將影響東亞未來的和平和穩定。本報特別在台海情勢有可能加溫的情勢下，為讀者介紹中日再度趨近可能帶來的影響。

2012年日本政府將釣魚台國有化使陸日關係急凍，去年起兩國關係逐漸升溫，今年正值《中日和平友好條約》締結40周年，日本首相安倍晉三25日將赴大陸進行為期3天的「破冰之旅」，這是日本首相時隔7年的正式訪陸，對安倍及大陸國家主席習近平而言，都具有歷史性的意義。

透過第三國 加強經合

安倍預定26日與習近平舉行高峰會談，將討論有關北韓棄核和經濟合作等問題，也預定參加首次召開的「日中第三國市場合作論壇」，出席相關合作協定的簽署儀式。兩國將聯手探索在泰國等第3國合作的商機，盼透過商務的往來維持穩定的關係。

陸日峰會的議題包括設置「日中創新與智慧財產權對話（暫稱）」、啟動兩國貨幣互換融通上限為3兆日圓的貨幣互換、簽署海難救助合作之相關協定、設置中日防衛當局間的熱線、重啟艦艇互訪等防衛交流、要求放寬後對日本產農產品、食品的進口限制等。

新階段關係 擱置爭議

安倍雖然兩度連任首相，但其實推動的「安倍經濟學」成效並不如預期。他盼藉由這次訪陸，與大陸推動在第三國的經濟合作，為日本企業創造更多商機，與大陸建立「新階段的關係」，雙方擱置爭議，以貿易、投資等為中心發展兩國關係，希望簽署兩國間的第5個政治文件。

習近平邀安倍訪陸實為戰略性考量，美陸之間因貿易摩擦而對立，與日本修好多少可牽制美國，日中之間雖存在許多課題，但從共通的經濟利益的觀點來看，仍有很大的合作空間。大陸與美交惡，轉而與日交好，從外交上來講是個突破，還可贏得日本對「一帶一路」現代絲路構想的支持。

關係雖改善 鴻溝仍在

不過，表面上兩國握手言歡，實際上在領土、歷史等問題上仍各持己見，對彼此的威脅也未解除，尤其是在釣魚台問題上的對立風險仍大。大陸公務船頻繁駛進釣魚台周邊海域，日本也急於增強西南離島的防衛。陸日雙方為避免偶發衝突，今年5月啟動了「海空聯絡機制」，但也只能暫時規避一觸即發的危機。

陸日近來雖然在外交上互動頻繁，兩國人民對彼此的印象也有所改觀，但今後能否毫無嫌隙地和好如初，尚無法斷言，畢竟兩國間有很深的鴻溝，不能光看表面的發展而過於樂觀。日本與中國合作也擔心技術外流，智慧財產權遭侵犯等問題，「一帶一路」政策也碰到些瓶頸，前景發展還是未知數，兩國關係是否就此重新步入正軌，仍有待觀望。

(中國時報)