陸若解禁核食 台日關係罩陰影

2018年10月24日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京23日電 ／東京23日電

日本首相安倍晉三明日啟程訪問北京，欲加強中日兩國在第3國的經濟合作乃一大亮點。預料日本將強力推動要求大陸撤除對日本產農產品、食品的進口限制。安倍此行若能得到陸方的進一步讓步，無論在貿易上、政治上都可能對台灣造成影響，隨著中日關係的改善，台日關係恐蒙上陰影。

核災後遺症 蔬果輸出受限

2011年3月發生東京電力公司福島核災事故後，全球約54國相繼嚴格管制日本農產品和食品進口，至今年8月已有加拿大、澳洲等28國完全廢除對日本食品的進口限制，歐盟等17個地區和國家則放寬限制，規定附檢測證明即可進口。

日本的鄰國大陸、南韓和台灣等第則至今仍採取嚴格的限制進口措施。大陸在福島核災後即禁止福島等10都縣產的農產品和食品進品，其他產地的蔬果等也需附日本政府發行的輻射物質檢測證明方可進口。

香港原本和台灣一樣禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣的食品進口，但香港特區政府今年7月以「科學上已證明危險性極低」為由，解除了福島以外的4縣之蔬果進口禁令。日本政府接下來最期待的是，大陸也能早日開放日本食品進口。

今年5月大陸總理李克強訪日時，日本首相安倍晉三曾提出盼中國考慮撤除日本農產品、食品的進口限制問題，雙方同意設立共同專家小組來解決此問題。此次安倍訪中，將重提要求大陸撤除日本食品進口限制，大陸若以此為與日本修好的大禮，以大陸人口幅員，將為日本開拓無限商機，台灣無法與之相比。

以日本農產品、食品 2017年的出口額來看，香港為1877億日圓、美國為1115億日圓，大陸為1007億日圓，排名第3。不管從貿易量或從政治面來看，大陸解除禁令對日本的影響都很大。日本明年將舉行地方選舉和參議院選舉，安倍若能爭取到大陸開放日本食品進品，必能爭取到許多基層選票，可說又是功績一樁。

民意阻核食 台令日失望

民進黨蔡英文政府上台後，日本憑藉著與民進黨的友好關係，對台灣解除食品進口禁令信心滿滿，還派總務省副大臣破例訪問台灣，但之後因台灣民意反對聲浪高漲，在野的國民黨要求舉行公投來阻撓，讓日本政府大失所望。日本被限制禁口的各縣誠心誠意地再三訪台，證明自家農產的安全性，台灣也置之不理，現在日本各縣已將銷售寄希望於大陸了。

除了農產品外，預料雙方也將在第3國加強經濟合作，日本商界無不期待能為日本帶來龐大的商機，隨著大陸內需市場進一步擴大，日本政商各界必將更積極地赴大陸朝聖。《朝日新聞》報導，安倍政府和蔡政府因同樣面對中國的壓力，使台日關係更加強化。單對日本政府而言，大陸的優先程度始終高於台灣，會不會進一步限縮官方交流，值得進一步觀察。

加入亞投行 日動向引關注

一般預料，安倍還將向北京提出結束對華政府援助（ODA）的建議，希望得到陸方諒解。對此，大陸外交部發言人華春瑩在今天的例行記者會上表示，中方願結合新的形勢發展，同日方就繼續開展有關對話與合作保持溝通。安倍是否會在此行正式宣布加入亞洲基礎建設投資銀行也引起關注。

(中國時報)