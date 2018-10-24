高層互訪 為第5個政治文件鋪路

2018年10月24日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京22日電 ／東京22日電

日本首相安倍晉三雖是保守派，但在對大陸的關係上，總是權衡得失，採行現實路線。安倍兩度成為日本首相，雖然執政期間一短一長，但在對中關係上都取得了突破，繼2006年訪陸破冰之後，明天即將再踏上「破冰之旅」。

日本前首相小泉純一郎堅持參拜靖國神社使陸日關係一度冷卻，安倍於2006年9月26日接任首相後，為了改善中日關係，便決定中國為首個外訪國。

安倍上台才12天便閃電訪陸，不僅展現出最大的誠意，當時還首度提出要與大陸建立「戰略互惠關係」，安倍的訪中行頗受各界肯定，當時也被稱為破冰之旅。

安倍第1次執政維持了短短1年，2007年9月26日便因身體不適而宣布辭職，不過，安倍當時的作為也為後來的中日關係鋪了條較以往平順的道路。

其後時任首相的福田康夫於2007年12月訪中，並邀大陸國家主席胡錦濤訪日，胡錦濤於2008年5月6日至10日到日本進行國事訪問，那是大陸領導人時隔10年的正式訪日。

安倍首次執政成為短命政權後，日本首相幾乎1年1換，還兩度經歷政黨輪替。安倍在2012年底的眾院選舉中為自民黨奪回政權，使他自2012年12月26日第2次上台執政，並3連任首相至今。

日本前首相野田佳彥2011年12月25日至27日曾訪問中國，但安倍上台至今未曾訪中。主要是因為日本政府2012年9月宣布將釣魚台列嶼國有化，大陸各地掀起反日示威暴動，使中日關係再度急凍，雙方領導人互訪也從此停擺，兩國之間在外交上互相指責，中日駐英大使甚至上演罵戰，互相指責對方不是。

這次安倍訪中乃日本首相時隔7年的正式訪問，又一個不能忽視的重大推力，就是美國總統川普推動的美國優先和貿易戰。尤其是川普決定不參與TPP，更讓安倍政府警覺，美國將在貿易上對東京施加更大的壓力，因此和北京在經貿上合作最符合日本的國家利益。日本政府期待安倍此行能確認日中關係改善，待明年6月習近平正式訪日，再簽署界定新的日中關係之「第5個政治文件」。

(中國時報)