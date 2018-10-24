新聞透視－美艦頻訪台海 嚴防擦槍走火

2018年10月24日 04:11 中國時報 呂昭隆

美軍軍艦3個月內，連走台灣海峽兩次，並不是好事。行政院長賴清德說，2015年美艦通過台海有10次，言下之意，美艦隔3個月來兩次，並不算頻繁。問題是馬政府沒主動宣布，美方也未刻意對外說。今年，美艦來兩次，都是蔡政府主動宣布，美方跟進，連美國媒體都事先預告，唯恐天下不知。

美艦走台海，同樣的事，年年發生，蔡政府卻大聲嚷嚷，還添油加醋，硬把在太平洋航行的雷根號航母也扯進來，讓老百姓有美艦也開始繞台，還派航母助陣的印象。馬政府對維持兩岸和平關係有信心，所以低調，蔡政府似乎希望美艦經常來台，借此反制中共的軍事威脅與壓力。

拚命秀肌肉 船艦險相撞

然而，讓人擔心的是，美陸在亞太地區軍事互槓，有如擂台叫陣，互不相讓。今年6月起，美國防部長馬提斯參加新加坡香格里拉會議時，宣布取消邀請，不讓大陸參加「2018環太演習」；接著，因大陸買俄製武器，對中共中央軍委裝備發展部首長做出制裁，大陸隨後也採反制措施，終導致陸美軍艦差點追撞的危險事件。大陸的連串動作，又進一步刺激美方放話，以後要經常派艦穿越台海，還提出在南海或台海軍演，向大陸秀肌肉展示武力的構想。

陸美雙方軍事互看不順眼，槓到最後，最嚴重的事件，就是美艦狄卡特號（USS Decatur）和中共軍艦蘭州號，9月30日在南海的危險動作，兩艦距離僅41公尺，幾乎相撞。固然狄卡特號錯在先，駛入南海的南薰礁和赤瓜礁12浬範圍內，但蘭州號的攔阻動作，也實在太危險；我軍方官員看到美方公布的照片，也倒抽一口氣。

美國有心機 軍方應提防

當美軍頻繁穿越台海，而且是在和大陸鬥氣的情況下，儘管美艦走的是台灣海峽的公海上，但同樣的事，並非不可能發生在台海。發生在南海，台灣可以袖手旁觀，若陸美軍艦危險事件發生在台海，就相當棘手。

更甚者，兩岸有條無形的海峽中線，中共軍艦從未越界，如果有一天，美艦的舉措，給了中共藉口，越過了這條紅線，兩岸軍事對峙將急速升高，乃至不慎引爆衝突點，或許，這才是美國打台灣牌的幕後用意，軍方應有所提防。

(中國時報)