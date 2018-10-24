美11月軍演 不會在台海

友善列印
中國時報
呂昭隆／台北報導

近來一直有傳聞，美軍可能11月在南海甚或台灣海峽軍演，在2艘美艦昨日通過台海後，傳言似乎更增幾分可信度。唯據軍方相關官員研判，美軍真若軍演，不會在台灣海峽進行，也沒這個必要，而是有可能選在南海某個非重要航道的海域，並在軍演前或軍演後，派艦經過台海。

事實上，美兩艘軍艦前天進入台海，昨晨通過，即是美軍在菲律賓海域軍演結束，北上航行，刻意派其通過台海。

美國媒體CNN於10月初報導，美海軍太平洋艦隊提出機密計畫草案，建議11月實施全球性軍演，並派軍艦與戰機行經南海與台灣海峽，宣示台海國際水域的自由航行權。由於美國的期中選舉將於11月6日登場，接著24日是台灣九合一大選，時機相當敏感，相關報導因而頗受關切。

一位退役軍方官員說，美軍在台海已有數十年沒有軍演，不可能下月突然恢復，果若軍演，大陸會視為挑釁，後果相當嚴重。 這位退役軍官認為，美軍要軍演會選在南海，或軍演前派軍艦通過台海最有可能，例如昨天情形，規模不會太大，只是兩艘軍艦如果「動作做很大」，派航母通過也只是經過，不會軍演。

軍事專家施孝瑋說，美海軍航艦打擊群展開，需一萬平方公里的海面，再者，演習區要有C-2A艦載運輸機1個小時內可以抵達、可提供後勤服務的機場。依照這兩個條件，台灣周邊只有石垣、宮古附近海域合乎條件。

(中國時報)

新聞透視－美艦頻訪台海 嚴防擦… 南海行為準則 陸美衝突新地雷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。