南海行為準則 陸美衝突新地雷

美陸在印太地區爭奪影響力姿態日益明顯。大陸與東協進行的「海上聯演─2018」觀摩團，登湛江軍港的戚繼光艦參觀。（中新社）

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中國時報
李文輝╱綜合報導
東協成員國越南也參加近日開始的大陸東協海上軍事聯演，圖為越南艦停泊湛江軍事港口上。（法新社）

隨著陸建成南海軍事前哨，與東南亞各國談判具約束力「南海行為準則」（COC）草案影響力漸次增強，更以牙還牙比照美國在《美加墨自貿協定》採用的排他性「毒丸條款」，在草案加入「排除與域外國家軍演、探勘天然資源」等規定，受到美國官員和專家警告說，此舉不但會使華府與北京發生衝突，更限制東協諸國實施主權與外交經濟能力。

美國之音昨報導，今年8月達成協議的COC草案顯示，南海主權聲索國在許多問題嚴重分歧，特別是最敏感的地理範圍、潛在爭端解決機制及資源勘探等細節。東協領導人下月將在新加坡會晤。

報導稱，大陸提出一項草案規定是：「各方不得邀請域外國家舉行聯合軍事演習，除非相關各方提前獲得通知或未反對。」還提議海洋經濟領域合作，「不應與地區以外國家的公司展開」。

美國務院發言人表示，美國關注的是，大陸一直在閉門會談向東協成員施壓，要求限制他們與安全夥伴演習能力，並拒絕跟不屬於談判國家的能源公司，進行水下石油和天然氣勘探。「如果這些提議被採納，將限制東協國家實施主權、獨立外交和經濟政策的能力，並直接損害更廣泛的國際社會利益。」

報導稱，加入「排外」條款對陸顯有好處。美陸正在印太地區爭奪影響力，大陸與東協各國首次聯合軍演22日至28日舉行，昨起已在南海艦隊總部所在地的廣東湛江及以東海空域展開；美國也將在稍後，與東協在南海展開首度聯合軍演。

華府智庫戰略暨國際研究中心專案主任葛來儀認為，大陸希望否決東協與其他國家所有軍事演習，這確實提供證據表明，大陸試圖限制美國南海影響力。

儘管美國並非南海有爭議島礁主權聲索國，但華府表示，大陸在爭議海域的前哨軍事化努力危及貿易自由，並破壞地區穩定。

美官員還呼籲保持「南海行為準則」草案討論的透明度，並與國際社會協商，國際社會對這一結果有直接利害關係。

(中國時報)

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