陸專家解讀 美台互為選舉造勢

2018年10月24日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 季節 ／綜合報導 李文輝、／綜合報導

美兩艘軍艦22日通過台海，大陸外交部昨強調，陸全程掌握並向美表達關切，反譏美方是「例行過航」還是「故意挑釁」？中共黨媒《環球時報》昨社評語調趨緩，指此舉顯示美國施壓領域逐漸變寬，當前大陸最需要的是定力。大陸涉台人士則指這次行動是美台相互為下月投票的期中選舉造勢。

網球網引述大陸台海問題專家表示，這消息由民進黨當局率先釋放，是因他們感受內外壓力。涉台人士分析，美國中期選舉11月6日投票，美艦極可能11月首周過台海，以「反中助台」替美總統川普造勢；接著11月24日台灣「九合一選舉」登場，一旦民進黨當局為選舉考慮，跟美國行動一唱一和，解放軍必有反制行動。

《環時》社評指出，美軍想傳遞：一宣示「航行自由，二鼓舞、安撫台灣當局，三保持對陸施壓姿態等訊號。雖合法但對陸不友好，是挑釁。中方首先不能生氣，要客觀評估美艦過台海危害程度，既不無動於衷，也不看得太重、被美方牽制。

《環時》認為，總的來看，美國對陸施壓領域逐漸變寬，大陸要適應這態勢，提升與美博弈能力，既不往後退，也不必搞「以攻為守」。最需要的是定力，它是主動性源泉，也是在複雜年代國家安全的生命線。

對台海軍事對立氣氛升高，前立法院長王金平昨在立院質詢時重申，兩岸之間應簽署和平協議。他說，我們是否有能力改變大陸？很難想像大陸領導如何說服13億民眾放棄統一？因此，我們這代人不能不負責地把問題丟給下一代人，我們應簽一個兩岸間的和平協議，而這樣的簽署是兩岸甚至國際間大事，對內要充分溝通且有周全配套，才有簽署的可能。

致力推動台灣為和平中立區的前副總統呂秀蓮則認為，台海若能中立，就是確保全世界各種船隻自由航行，台海中立，自然也包含台灣的和平中立。

(中國時報)