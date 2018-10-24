美艦巡弋 兩岸危機溫度計

美艦巡弋台海歷史

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中國時報
／台北報導

美軍艦巡弋台海，在一定程度上反映兩岸及陸美關係的緊張程度，1979年台美斷交前，美軍第7艦隊常態性巡弋台海；此後，美艦彷彿銷聲匿跡，一直到1996年台海危機才重新現蹤；近半年內美艦兩度穿越台海，更顯示台海氣氛對立性升高。

1949年國民政府撤守來台，美本想棄中華民國於不顧，但隔年6月25日韓戰爆發，美總統杜魯門下令，第7艦隊協防台灣，同時請求在台灣的中華民國政府停止對大陸一切海空軍活動。這道命令名義上是要求第7艦隊「中立化」台海，實際上則是保護台灣。

一直到1969年美國總統尼克森改變對台政策，美第7艦隊在台海的「例行性巡邏」改為「不定期巡邏」，該年11月15日起，第七艦隊停止例行巡邏台海。1979年台美斷交、陸美建交，第7艦隊正式撤離台海。

1996年台灣首次舉辦總統直選，中共發動文攻武嚇，更在3月8日朝基隆和高雄外海發射3枚飛彈。美國決定派遣以日本橫須賀為母港的第7艦隊「獨立號」戰鬥群前往台海，另在印度洋待命的「尼米茲號」航母也率8艘艦艇駛向台海。

2007年11月21日美軍「小鷹號」航母戰鬥群原訂訪問香港，卻遭大陸拒絕，在返回橫須賀基地途中，未依慣例通過台灣東部太平洋，反而刻意走台海捷徑。

蔡政府執政後，兩岸急凍，共軍共艦繞台常態化。2017年7月12日，大陸「遼寧號」航母通過台海，美國海軍伯克級神盾艦緊隨在後，沿著台海中線向北航行。2018年7月7日，美國海軍伯克級神盾艦「馬斯廷號」與「本福德號」，經由台灣南部海域航行進入台海，並續向東北航行，並首次由我國防部主動公布。前晚國防部再次主動發布美軍神盾級飛彈巡洋艦「安提坦號」與柏克級驅逐艦「柯蒂斯．威爾伯號」通過台海。

(中國時報)

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