快速過彎恐翻覆《中時》4年前曾示警

2018年10月24日 01:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

普悠瑪21日發生出軌翻車意外，造成18名乘客死亡，事件朝向人為超速調查。《中時》曾於2014年11月報導，交通部鐵路改建工程局（現鐵道局）配合花東鐵路電氣化，全線共39處須截彎取直，改善轉彎半徑低於1000公尺的路段，避免普悠瑪號因車速過快而翻覆，但因經費不足，有12處要取消，這次列車在轉彎半徑300公尺的新馬車站翻車，一語成讖。

當時負責規畫設計的中興工程顧問公司表示，普悠瑪時速可達130公里，若軌道線形不佳，普悠瑪未減速會有安全疑慮，東部39處已有27處改善；另有12處因轉彎半徑小於1000公尺，必須要改建。

鐵道局副局長伍勝園昨指出，當年台鐵希望列車的轉彎半徑至少能有1000公尺，但受到經費與用地問題，有12處取消。他也強調，轉彎半徑小不等於危險，只要配合列車減速就可以，例如這次發生事故的新馬車站，轉彎半徑300公尺，列車降速都能通過，過去幾年跑下來也都沒事。

鐵道局東部工程處解釋，本來花東彎道有39處，已改善27處，未來有規畫要做花東雙軌，現在正在做環評第二階段，還在做綜合規畫。這次發生事故的新馬車站最彎，曲線半徑為300公尺，其他都400公尺以上。

根據交通部資料顯示，全台鐵路轉彎半徑小於1000公尺的彎道，有373處；轉彎半徑小於600公尺有109處。台鐵局工務處處長陳仲俊說，台鐵與鐵道局已著手規畫，針對東部曲線半徑300到720公尺的35處危險彎道，進行截彎取直和改善，讓半徑至少有800公尺，普悠瑪號、太魯閣號即可以時速130公里過彎，經費預估要4、500億元；至於這次出事的新馬站，則因技術限制，不在規畫內。

陳仲俊解釋，以前的火車速度較慢，加上開發得早，許多車站附近已形成聚落，現在要再改轉彎半徑，恐怕要拆掉許多房子，甚至讓車站消失，工程與現實上有很多困難，因此只能讓列車降速來因應。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄說，鐵路經過的地方，大多較偏遠，現行改善對車速及安全是有幫助的，很多地方還來得及改。但他強調，彎道不代表危險，重點是要小心開。

(中國時報)