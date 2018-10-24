朝人為疏失調查 尤振仲拒政院約談

2018年10月24日 01:10 中國時報 鄭舲 、陳祐誠、王思慧／台北報導 張理國、、陳祐誠、王思慧／台北報導

普悠瑪列車事故造成嚴重死傷，行政院長賴清德昨在立法院會答詢時表示，交長吳宏謀22日清晨陪同他到宜蘭各大醫院看完之後，口頭向他請辭。政院行政調查小組召集人吳澤成說，調查小組與檢方對於事故原因看法一致，朝人為疏失方面調查，小組計畫面訪司機員尤振仲了解事故原因，但遭拒。

交通部長吳宏謀坦言21日晚間抵達事故現場，曾向院長賴清德提出請辭的想法，但未獲同意。他說，院長當時指示，鐵道系統未來還有很多重要工作，包括前瞻計畫、雙軌化、電氣化、票務系統整合、設備優化等，往後還有很多任務要進行。

吳宏謀說，昨日上午他再度前往新馬站，了解乘客受傷及現場復原情形，希望今天可以恢復兩線雙向通車；對於事故是設備故障或人為問題，他強調台鐵正在檢討中，「十次車禍九次快」，要針對彎道超速檢討及檢討，精進行車安全SOP等，都是未來的重點，日後一定會向外界說明，目前也不會全面停駛普悠瑪號。

政院行政調查小組今上午9點將舉行第2次會議，釐清事故原因並提出改善措施。吳澤成昨指示鐵道局、工程會、及行政調查小組成員，希望面訪尤振仲，了解事故過程狀況，但尤振仲前一天才被檢方約談，心有餘悸，經過一整天的溝通，家屬及尤振仲仍排斥調查小組面訪要求。

吳澤成說，訪談是要釐清事故列車為何關掉「列車自動防護系統」ATP？又為何出現超過100多公里的時速？尤昨雖拒絕訪談，但今天仍然會持續溝通，希望尤振仲親自釐清2大疑點。

普悠瑪事故，檢方朝向人為疏失偵辦，吳澤成說，調查小組與檢方對於事故原因看法一致，目前檢方負責追究人為疏失的刑事責任，政院則把重點放在行政改善，希望從事故起因著手，把超速關掉ATP的原因定調，也針事故延伸出來，需要短、中、長期改善的措施進行討論整理，並檢討台鐵相關管理措施有無需改善之處。

(中國時報)