董家8口移靈 遺體修復師鞠躬送行

董家8口昨移靈回台東，車隊出發時遺體修復師列隊鞠躬。（林縉明攝）

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中國時報
林縉明、／綜合報導

台鐵普悠瑪翻覆事故，董進興一家8口不幸罹難，董進興兒子董民海一夕間痛失父母及兒女，23日移靈回台東前，跪在牌位前哭喊女兒名字，「佳慧，要照顧好弟弟，跟著阿公、阿嬤一起到另一個世界。」他懊悔沒帶姊弟一起去大陸，同時向父母承諾會照顧好家裡，要他們安心走，場面哀戚。

「要好好照顧弟弟！」董民海在牌位前，想到一雙兒女，淚水怎麼都止不住，「爸爸沒帶妳去大陸，沒想到會這樣，爸爸知道妳很乖，要牽好弟弟一起去另一個世界保佑爸爸跟媽媽。」董進興一家8口遺體，經修復師連夜修復，讓家屬昨天順利移靈，帶罹難親人回家。移靈前董進興大女兒董小羚、兒子董民海、小女兒董雅玲哭跪在牌位前，董雅玲一度哭攤在地，難以接受與父母天人永隔。

董民海緊抱爸爸牌位哭喊，「爸爸上車回家了！」眾人臉上分不清是雨水還淚水。移靈車隊接近中午12時啟程前往台東殯儀館。

此外，家屬移靈前現場無雨，當第一具遺體準備運上救護車時，突然下雨，旁人直呼「連老天看了都在哭泣」。

傍晚6時許8位罹難者遺體抵達台東，在慈濟志工的誦經聲中，陸續進入台東市立殯儀館進行安靈儀式。「阿爸下車了」、「回家了」，只是任憑親友如何哭喊，也喚不回摯愛的親人。

這次出事的普悠瑪列車因強力撞擊，多位罹難者肢體破碎，臉部毀損，經遺體美容後再送回台東，卑南國中女學生、賴坤成外甥女姜翁曼文首次出國就遇難，賴坤成難過地說，「人去世了，總是要打扮漂漂亮亮回家。」

帶著卑南國中學生前往韓國的導遊兼領隊朱永照也不幸喪生，他曾擔任台東縣府社會處副處長，遺體昨移靈回台東，在下午2時許抵達台東市立殯儀館，社會處人員到殯儀館列隊，見老長官最後一面。

台東市公所在市立殯儀館設置「1021普悠瑪列車罹難者追思靈堂」，供各界追思緬懷。

(中國時報)

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