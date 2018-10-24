安全基礎沒錢顧 出事推給司機員

2018年10月24日 01:10 中國時報 陳祐誠

台鐵人力不足、基礎設施需要改善，基層不知喊了多少年，政府雙手一攤說「沒錢」，面對動輒百億元的鐵路高架化、地下化工程，花錢卻是毫不手軟，讓地方予取予求渲染成政績，執政者一切以政治利益優先，無視最基本的運輸安全，現在出事，就把責任推給第一線的司機員。

以剛通過的前瞻計畫為例，軌道建設經費就高達2100億元，卻不見納入鐵路彎道改善計畫。不願花小錢投資基礎設施，寧砸大錢搞鐵路立體化，基本運輸安全置之不理，本末倒置。

軌道安全主要分3個部分，人、車、路缺一不可。人力不足、留不住人才的老問題，已讓台鐵這間百年老店處處受限。當政府砸下千億的人民納稅錢做華而不實的軌道工程，聽到增補人力、提升薪資與工作環境時，彷彿又事不關己，反而是台鐵工會看到人力短缺對行車安全構成危害，多次爭取，甚至不惜罷工，才讓行政院今年勉強同意增補部分人力。

發生事故的普悠瑪6432次列車，剛從樹林站發車就已發現「控制及監視裝置」警示燈異常，卻仍照常發車。這隱含了兩種情況，維修不確實與車輛不足。

台鐵的文化上，承襲許多日本的制度，作業相當嚴謹，但近年出現退休潮，年輕人又留不住，常有老師傅抱怨，好不容易花1年教一個年輕人，卻離職走人，新人又要重新來過，技術難傳承。

列車越開越多，人力越來越少，每人的工作量翻倍，連行政人員都出來支援，其他人才能休假，這次尤姓司機，也是內勤出來支援。影響的不只是開車人力經驗素質，列車維修時間與品質也跟著降低。

普悠瑪出軌，扯出的是台鐵制度面問題，政府若要對18條人命有個交代，就該重新思考資源配置，究竟要花2000多億做鐵路立體化，還是改善台鐵基礎設施？台鐵人、車、路都沒辦法令乘客安心，運輸安全沒有保障，政府事後再多的道歉也無濟於事。

(中國時報)