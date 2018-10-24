以核養綠公投案 敗部復活

「以核養綠」公投23日獲中選會核定成案，發起人黃士修表示，不會主動追究中選會的違法舞弊行為，但呼籲中選會主委陳英鈐與副主委陳朝建為連署書審查過程違法行為負起政治責任，主動請辭負責。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導
年底10案公投綁大選

敗部復活！中選會昨宣布「以核養綠」公投案經補送連署書後完成查對，加總後共有29萬2654份合格連署書，已過成案門檻，確定11月24日綁大選。提案人黃士修呼籲，年底10張公投票一定要全領，「十項全能、自主選擇」，不要被複雜選務剝奪投票權。

補送連署書 已達規定

「以核養綠」公投連署在9月6日送中選會，原欲再補送2萬多連署書，但被中選會拒絕，中選會在10月12日完成查對後表示，合格份數僅27萬9419份，距離成案差2326份。原以為「以核養綠」公投就此夭折，未料，台北高等行政法院在10月17日裁定中選會沒有拒收的理由，黃士修隨即補送2萬3251份的連署書。

中選會昨宣布，1萬3235份連署書查對合格，讓「以核養綠」案合格連署份數增為29萬2654人，達到《公投法》規定的連署門檻，確定成案。

但中選會亦表示，有3萬6721份不合格，並有9945份未簽名或蓋章、1999份有偽造情事、5507份重複簽署、110份連署前死亡，中選會副主委陳朝建重申，將針對連署前死亡情事採一致標準、依法告發。

10張公投票 黃籲全領

黃士修呼籲民眾一定要全領、全投10張公投票；若公投案都不通過，執政黨就可藐視民意，反之若公投都過關，將對政府造成壓力，人民才有談判空間。

他還預告，若以核養綠公投順利過關，團隊已備妥重啟核四公投提案書，隨時能發動，盼明年初政院、立院能主動協商討論，包含核四及核一二三問題如何處理；若政府沒辦法給人民滿意交代、仍執迷不悟要硬推非核家園，「我們將發動以核養綠公投二部曲，就是重啟核四公投」。

(中國時報)

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