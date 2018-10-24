以核養綠公投案 敗部復活

2018年10月24日 01:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

年底10案公投綁大選

敗部復活！中選會昨宣布「以核養綠」公投案經補送連署書後完成查對，加總後共有29萬2654份合格連署書，已過成案門檻，確定11月24日綁大選。提案人黃士修呼籲，年底10張公投票一定要全領，「十項全能、自主選擇」，不要被複雜選務剝奪投票權。

補送連署書 已達規定

「以核養綠」公投連署在9月6日送中選會，原欲再補送2萬多連署書，但被中選會拒絕，中選會在10月12日完成查對後表示，合格份數僅27萬9419份，距離成案差2326份。原以為「以核養綠」公投就此夭折，未料，台北高等行政法院在10月17日裁定中選會沒有拒收的理由，黃士修隨即補送2萬3251份的連署書。

中選會昨宣布，1萬3235份連署書查對合格，讓「以核養綠」案合格連署份數增為29萬2654人，達到《公投法》規定的連署門檻，確定成案。

但中選會亦表示，有3萬6721份不合格，並有9945份未簽名或蓋章、1999份有偽造情事、5507份重複簽署、110份連署前死亡，中選會副主委陳朝建重申，將針對連署前死亡情事採一致標準、依法告發。

10張公投票 黃籲全領

黃士修呼籲民眾一定要全領、全投10張公投票；若公投案都不通過，執政黨就可藐視民意，反之若公投都過關，將對政府造成壓力，人民才有談判空間。

他還預告，若以核養綠公投順利過關，團隊已備妥重啟核四公投提案書，隨時能發動，盼明年初政院、立院能主動協商討論，包含核四及核一二三問題如何處理；若政府沒辦法給人民滿意交代、仍執迷不悟要硬推非核家園，「我們將發動以核養綠公投二部曲，就是重啟核四公投」。

(中國時報)