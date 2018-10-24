新聞透視－鳥籠主委 民主發展的絆腳石

2018年10月24日 01:10 中國時報 朱真楷

公投的裁判是人民，不是中選會。如今這個機關卻反客為主，先扮演四處挑毛病的檢察官，再化身定人生死的法官，角色錯亂，讓本應公正的選務淪為政治服務工具，更讓中選會成為國民直接行使民權的障礙。陳英鈐若繼續戀棧，「鳥籠主委」恐將成為他的歷史評價。

學法出身的陳英鈐，若能回歸昔日「陳教授」的角度，評斷眼前這位「陳主委」的所作所為，恐怕也會對自己的適格性打上問號。其理由有二：

第一，中選會違法濫權。《公投法》第一條開宗明義就說，此法是「為確保國民直接民權之行使」。

所以，中選會作為主管機關，就該以便民立場、開放心態，僅對公投案進行門檻通過確認，而非想方設法找出程序爭議進行技術卡關。

以「以核養綠公投」為例，中選會面對補送連署書，以「無再次點收的權限與義務」刁難拒收，逼得發起人提出定暫時狀態假處分，結果就是換來北高行打臉認定中選會既無拒收必要，依法也無拒收理由。試問，這種「被法院認證違背公投法」的中選會，難道不該引咎負責？

第二，中選會雙重標準。從實務來看，所有公投連署都不可能百分百符合要件，因此，歷來中選會就不曾因連署資料有誤而控告偽造文書；如今，中選會卻因反空汙公投出現「死人連署」，堅持提出刑事告發。

當然，中選會依法有權告發，目前10案都有死人連署，中選會誓言一一告發，是要打擊公投提案人嗎？警告國人不要輕易挑戰執政黨，藉此削弱公民實施直接民主。

或許在蔡政府執政的年代，要想當官就得謹守「不當打手不成活」的準則。

但無論如何，人民的中選會，不該淪為特定政黨的附隨組織，若再繼續如此違法濫權、雙重標準，必將成為民主發展的絆腳石。

(中國時報)