《宗教基本法》多爭議 審查喊卡

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中國時報
／台北報導

由藍綠立委王金平、黃昭順、馬文君及林岱樺共同提出的《宗教基本法》，原擬今日在立法院內政委員會排審，但因草案內容「聖俗分離」條文引發爭議。排審召委黃昭順昨緊急喊卡，對於外界指控，黃昭順很難過台灣的宗教再度被「汙名化」、「政治化」。

立法院上會期審查《財團法人法》時，特別將宗教團體排除，當時允諾將會提出管理宗教團體的相關法律，王金平等人提出草案，藍綠都有人連署。

但近來有立委質疑大陸統戰台灣透過宗教交流洗錢，因宗教財團法人不必公布財產來源及用途，因此，大陸以宗教交流洗錢方式，資助台灣特定宮廟。黃昭順針對這樣的指控很難過，為了不讓台灣的宗教再度被「汙名化」、「政治化」，將取消今天排審的《宗教基本法》草案。

民進黨團昨天明確表達反對該草案立場，多名綠委也已經撤簽連署。民進黨團總召柯建銘表示，上一次處理財團法人法時，就宗教團體是否納入管理，就有相當大的爭議，不僅行政部門之間意見分歧，就連各黨團內不同委員，也有不同想法，由此可看出，社會對宗教團體如何管理並無共識。

柯建銘反問，距離選舉只剩下1個月，任何議題的理性辯論，最後都會流於政治口水，民進黨不願意在這個時間點上，草率地審議法案。

民進黨團幹事長李俊俋表示，已要求黨團成員撤銷連署，這項基本法草案就是宗教事務都不能管，與民進黨團主張應該更開放、更透明，兩者方向背道而馳，因此撤簽。

黃昭順則強調，《宗教基本法》是中性、全面、整體的基本法案，是國家表達對於宗教政策的一個基本原則跟態度，立法本身應以國際上認同的普世價值為依歸，盼各界都能夠抱持永續利他的動機與思維提出建言。

(中國時報)

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