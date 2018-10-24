韓國瑜人氣漲 民進黨酸網路下重金

國民黨高雄市長參選人韓國瑜網路聲量大，在地方的造勢活動，也有大批支持者擠爆會場。（韓國瑜競選團隊提供）

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中國時報
／綜合報導
議會定期大會結束，高雄市代理市長許立明邁開大步，率身後的市府團隊，將全心全力投入選戰。（李義攝）

距年底選舉僅剩1個月，國民黨高雄市長候選人韓國瑜近來人氣暴漲，民進黨候選人陳其邁陣營不敢小覷，民進黨副祕書長徐佳青昨在廣播節目受訪表示，韓國瑜在網路方面下很多重金成本，讓自己的聲量變很大，但陳領先「還有穩穩一段」；對此，韓國瑜說，參選以來都是靠小額捐款，何來重金？

徐佳青說，陳其邁一開始想在前任市長陳菊的基礎上打「冷選戰」，未料，韓國瑜把選戰炒熱，陳沒迅速回防，以致選情一熱一冷，9月下旬民進黨開始意識到冷熱差異，藍軍表態率很高，綠軍則認為陳其邁「很穩」，表態率因此偏低。但民進黨內部分析，陳其邁和韓國瑜的差距「還有穩穩一段」，選戰最後一段加溫的關鍵，是怎麼把支持者熱情與執政認同強力催化出來。

「重金？愧不敢當，何來重金之有？」韓國瑜說，參選以來都是靠小額捐款，何來重金？強調迄今都是把小額捐款的有限資源進行分配使用，且全用於正面宣傳，不做人身攻擊，也不曾批評對手用多少重金在網路與媒體。

另外，高雄市議會本屆最後一次定期大會昨日閉幕，正好是市長選舉破月之日，身經百戰的市府團隊，不少人面對緊接而來的市長選戰，沉重寫在臉上。

市府團隊成員私下表示，高雄非贏不可，希望結局能如仁川登陸般逆轉膠著的選情，如果敗了，他用敦克爾克大撤退形容這支追隨陳菊拚戰12年的團隊。

外傳競選團隊與輔選團隊仍處於磨合狀態，政務官加入輔選團隊，已有立委、議員、候選人競選班底的選舉機器更龐大了，陳其邁競選辦公室總幹事群總召立委劉世芳說，民進黨每天都有大大小小的選務會議，百家爭鳴後就是炮口對外。

(中國時報)

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