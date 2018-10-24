「真的很不想選」 扁斷言柯會選總統

2018年10月24日 01:10 中國時報 曾薏蘋 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲一直表態不選總統，但前總統陳水扁昨在「新勇哥物語」指出，柯文哲說「真的很不想選」，就是要選的意思；他強調，「柯如何保證都不能信！」對於阿扁說法，柯昨仍未正面否認外界對於他打算選總統的傳聞，僅說「這就像人家問你愛不愛他，你說不愛，人家說這就是愛他的意思，這很奇怪！」

昨天最新的「新勇哥物語」以「柯文哲說他真的很不想選（總統），就是要選的意思！？」為題指出，有時候聽柯市長說話，會很累。好比所謂「裝病說」，如果將談話內容再三細聽，則剛好相反。柯市長說的是，根本不用裝病，本來沒病，是進去之後關出病來的！

「柯市長表示他真的很不想選，要不是這個國家這麼不正常」；阿扁認為，「真的很不想選」就是要選的意思，如果連任失敗，柯文哲一定參選2020總統；如果連任成功，2018是2020的前哨戰，一個人打敗藍綠二大黨，更是夯到最高點！柯如何保證都不能信。此外，文中還提到，當被問到是否認為川普可能出賣台灣時，柯市長毫不遲疑地回答：「Of course 」，「柯市長說台灣是美中兩大強權間的籌碼，台灣只是貨架上的商品，我們自己要有清楚的認識。」扁化身的「勇哥」表示，「台灣如果是商品，市長就不是東西！」「但要注意的是，台北市長沒有權力出賣台灣，台灣總統則是有可能的！」

如今連阿扁都「鐵口直斷」，柯文哲保持過去對這道題目的態度，僅說「這就像人家問你愛不愛他，你說不愛，人家說這就是愛他的意思，這很奇怪！」

(中國時報)