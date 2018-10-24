康寧爆招生違規 禁收境外生

2018年10月24日 04:10 中國時報 林志成 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

康寧大學被爆出透過非法仲介，招收42名斯里蘭卡學生來台非法打工，教育部裁定該校自108學年起停招境外學生，其中包含外國學生、僑生及港澳生、陸生，未來是否開放招收境外生，將視學校改進情形再議。

形同崩盤 降格因應

康寧大學日前宣布改制為專科，原來背後有原因。教育部昨證實，康寧大學違反規定透過仲介招收斯里蘭卡學生，又發生學生非法打工情事，因此處罰該校108學年起不得招收境外學生。康寧無法招境外生，形同崩盤，因此決定降格為專科因應。

根據教育部規定，大專院校若要招境外生，必須派員到國外長期經營，不能透過人力仲介。康寧大學未遵守規定，透過人力仲介招收斯里蘭卡學生，且學生來了以後，還被發現非法打工，情況嚴重。

透過仲介 增加生源

教育部6月28日去函要求康寧大學應給予學生適當輔導及協助、校內單位就各項招生及學生輔導等作業流程應有明確規範，且定期檢討，以符合規範。教育部並核定，康寧大學108學年起不得招收境外學生，其中包含外國學生、僑生及港澳生、陸生，並將視該校未來改進情形再議。

國內少子化嚴重，大專院校愈來愈依賴境外生，康寧大學被教育部懲處不能招境外生，無異招到重擊，因此決定降格為專科，而且棄台南校區、全力守住台北校區，以自己仍有優勢的護理領域招專科生來求生存。

未查證 學生用假名

康寧大學主任祕書閻亢宗表示，該校招收的斯里蘭卡學生是在106學年度下半年入學，目前都是大二學生，分布在台南校區的7個系就學，當時是透過人力仲介；學校受到少子化衝擊，招生情況不佳，想要增加生源，才會沒有做好查證與行政把關，便直接招收學生到校就讀並打工，後來才知道仲介提供的學生姓名都是假名。

閻亢宗強調，這些學生就讀一般系所，非專班，校方考量到這些學生經濟狀況不佳，並未限制其在學校附近工廠工讀，並協助申請工作證，而在證件尚未核發時，學生便先開始打工，才會引起非法打工的爭議，但這些學生現在都已取得合法工作證。

(中國時報)