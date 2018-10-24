新聞透視－制度不公亂象叢生 難招優秀人才

2018年10月24日 04:10 中國時報 林志成

我國大專院校境外學生人數由97學年約3萬人，106學年增加到11.8萬人，但高成長背後潛藏不少亂象，那就是人力仲介橫行，境外生來台之前先被剝一層皮，到台灣之後，又面對獎學金分配及打工制度的不公平，許多人因此以打工為主、學習為次要，失去教育目的。

少子化問題嚴重，如果大專院校只靠國內生源，約一半會撐不下去或必須大幅縮減規模，他們想生存下去，一定要招更多境外生才行。為避免產生剝削問題，教育部明確要求國內各大學，如果要招境外生，必須派人前往各國長期經營，不能靠人力仲介。

但是國內大專院校派人到各國去長期經營以招生，相當不容易，有些學校就不惜鋌而走險，仍靠人力仲介招生，康寧大學招斯里蘭卡學生即是一例。就有大學校長表示，到國外去招生時，一坐下來就會有人力仲介前來接觸，要擋得住誘惑，並不容易。

台灣高教品質雖然不錯，但對一些境外生而言，如果沒有獎學金或打工機會，他們來台意願不會太高。因此政府在這波「教育新南向」中，就是靠這兩項利器招東南亞國家學生。

不過台灣獎學金及打工制度都很亂，造成不公平，也引發後遺症。舉例來說，拿台灣獎學金、華語獎學金到台灣讀書的境外生，每個月分別可領3萬元、2.5萬元，這讓其他境外生吃味，連台灣學生也都覺得不平。

此外，目前新南向國家在台學生，相當大比例是讀各科技大學開設的「外國產學合作專班」，上課模式是「511」，即5天上班、1天讀書、1天休息，這制度很有問題，擺明是要學生來打工為主、學習為輔。更何況，如果有些人是先付了一大筆仲介費才來台，焉有不全力打工之理？

目前外籍生每月可合法打工80小時，但陸生不行，他們甚至連在學校擔任老師的勞僱型助理都不行。大學生都是成年人，應自食其力，但台灣關於境外生打工制度卻不一致，在校園內造成矛盾。未來會有愈來愈多境外生來台，政府應該讓相關制度公平、合理，才能招到更多優秀人才。

(中國時報)