技檢費漲近6成 60萬人荷包痛

技能檢定考試費用明年元旦調漲，學科漲幅達5成8，影響考生達60萬人次。圖為全國乙級室內配線檢定。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

技能檢定考試費用明年元旦起調漲，學科漲幅5成8，術科部分漲幅不一，調漲最高為化學乙級術科考試，漲280元，漲幅1成3，受影響考生人數達60萬人次。立委蔣乃辛昨日表示，報考的人有6成是學生，根本沒有薪水收入，痛批「政府於心何忍？連學生的錢都捨得賺？」

勞動部在10月1日正式公告修正《技術士技能檢定規費收費標準》，預計明年元旦起正式調漲技能檢定報考費用，其中學科從從120元調漲至190元，漲幅5成8，術科部分有137項調整，漲幅不一，調漲最高為化學乙級術科考試，漲280元，漲幅1成3。

全國教育產業總工會昨在立法院召開「實質薪資倒退，技能檢定報名費應緩漲」記者會，邀請立委蔣乃辛、陳彥秀與會。

全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，報考檢定者幾乎都是學生或基層勞工，薪資普遍低或根本沒有收入，他表示，雖然勞動部宣稱是因物價上漲與基本工資調漲緣故才會漲價，然而其實監考人員監考費或監評委員的監評費也並未調漲，只有術科考試中的材料費有所變動。

立委蔣乃辛指出，政府凍漲油價、汽車強制險保費，卻選擇調漲收費對象多是學生或基層勞工的技能檢定報名費，痛批「有投票權的凍漲，沒投票權的才漲？」。

蔣乃辛強調，勞動部108年的經費較107年暴增1.78億元、前瞻計畫經費也高達8800億元，他怒罵「政府真的沒錢？唾棄欺負弱勢勞工與學生的政府。」

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，行政院長賴清德日前才開心宣布台灣在2018年的全球競爭力報告中位居第13名，質疑「如果經濟這麼好，調漲報名費的用意何在？」

勞動部表示，此次學科是從2006年來首度調漲、術科收費標準也是3年內未通盤調整，考量寄送應檢人資料的郵資、資訊處理費與電腦維護費都有上漲，且學科測試場地管理人員等的日薪都比基本工資低，才會決定調漲報名費。

(中國時報)

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