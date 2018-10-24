準備入冬 下周最低溫16度

2018年10月24日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

昨日中午12點34分在東部海域，即花蓮縣政府東方外海104.2公里處，發生芮氏規模6.0的有感地震，深度31.3公里，除屏東外全台有感，也是今年第2起規模6的地震。最大震度3級，包括宜蘭縣武塔、宜蘭市，新北市五分山、台中市烏石坑。2級的有台北市、桃園市、台東縣等地，南部的台南、高雄等地則為1級。

氣象局地震測報中心副主任吳健富表示，地震原因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞。台北市昨日手機傳送的災防警報估震度3級，實際測得2級；不過搖晃時間達18秒，所以很有感，尤其是待在高樓層的民眾。

吳健富說，地震發生後會從震源散布高頻波與低頻波兩種地震波，高頻波每秒晃動頻率密集，但地震位置距台灣百餘公里，高頻波沿途被地層吸收，只剩低頻波傳遞到台灣陸地；低頻波晃動頻率雖較小，但擺盪幅度大，加上台北市特殊的盆地效應，讓民眾感覺很搖晃。

這是今年第2起規模6的地震，吳健富說，若與2月6日花蓮震災規模6.2的地震（花蓮縣府東方16.5公里、深度6.3公里、最大震度7級）相比，這次距陸地較遠、位置較深，影響也小得多。測報中心補充，發生地震的海底地質破碎，餘震較少。規模6的地震台灣平均一年發生2.6次，年初花蓮震災後這是第2起，所幸位置更遠而未釀災。

昨為農曆廿四節氣中的霜降，也是秋天最後一個節氣，接下來就準備入冬。氣象局預報員林定宜表示，這兩天氣候較穩定，周五晚上起至周六有鋒面通過、東北季風增強。下周日、周一北台灣更有秋涼的感覺，中南部日夜溫差增大；北部、東北部低溫僅17℃，其他地區約19至21℃。

氣象達人彭啟明說，周五晚上到周六的鋒面會帶來短暫雨勢；鋒面移動速度很快，緊跟在後的冷空氣更須留意。尤其將延續到下周，北部有機會出現16℃、17℃，會是入秋後感受最強的低溫；且下周與最近幾天的感覺會大不相同，北部及東半部民眾應準備換季了。

(中國時報)