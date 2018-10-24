美艦秀肌肉 台港滬跌逾2％

台北股市23日開低走低，收盤大跌199.08點，為9775.2點，跌幅2％；一片綠油油讓股民看傻了眼。 （郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

美國總統川普又出招了！川普不僅揚言退出「中程核飛彈條約」，還在台灣海峽大秀軍事肌肉，詭譎的國際局勢讓亞股「全嚇趴」；台股也成了外資提款機，在台積電、大立光、台塑四寶等權值股全面重挫下，台股大跌近200點，而外資自10月迄今累積賣超台股已逼近1210億元。500多個股 累積跌幅逾4成

500多個股 累積跌幅逾4成

台股昨收在9775.2點，9800點大關再度失守，成交值1012億元；法人分析，外資看到苗頭不對，先砍亞股再說，台股是否能守住9450點多空轉折點將是關鍵。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股從高檔至今，已有500多檔個股跌幅介於40％至50％，OTC更跌到近3年低點，只能以「慘烈」形容；兆豐國際投顧警示，美元走強、國際局勢緊張，台股可能跌破上周波段低點9740點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，陸美關係惡化、軍事演練緊張，外資再度把亞洲當成提款機，統計自10月迄今，外資累積賣超台股逼近1210億元。

10月迄今 外資賣超1210億

台股展望方面，廖哲宏認為，貿易戰短期未解，盤勢仍需時間反覆消化市場雜音，能緩和低迷氛圍的關鍵還是明年企業獲利展望，現階段投資人對市場前景信心不足，廖哲宏建議，投資人操作宜保守以對。

在亞洲股市當中，更貼近外資動向的港股，昨跌勢相對慘重、逾3％，滬深300、上海綜合指數，跌幅分別為2.66％與2.26％；第一金投信分析，貿易戰打亂了去槓桿、產業升級的步伐，造成投資人恐慌情緒高漲，預期大陸經濟與股市調整時間將會拉長。

亞幣青筍筍 台幣31元告急

亞股慘跌，亞幣也貶得「青筍筍」，人民幣中間價昨報6.9338，下調102點，反應預期心理的離岸人民幣跌幅擴大，盤中一度下跌105基點，新台幣盤中下探30.999元，差點失守30字頭。

新台幣終場貶值6.5分，以30.985元作收，驚險守住31大關；外匯交易員指出，國際美元走強，主要因英國脫歐爭議及義大利債務問題，再加上美國軍艦路過台灣海峽，情勢趨於緊張，亞洲主要股匯市接連重挫，台灣也受牽連。

(中國時報)

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