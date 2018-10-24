金管會引錢入市 REITs大鬆綁

2018年10月24日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

國內保險業有26兆資金，配合政府政策，全力引進資金投入5+2產業，金管會主委顧立雄昨表示，正積極檢討不動產證券化條例，未來不動產投資信託（REITs）發行機構，除從銀行變更為投信投顧外，將進一步開放「先募集資金再找尋投資標的」，以活絡資金。

顧立雄指出，現行的不動產證券化條例，對REITs的基金募集，大部分是找到投資標的後再募集，金管會將檢討不動產證券化條例，簡化募集過程，初步開放的將會是可以先募集資金，再尋找投資標的。

顧立雄進一步表示，REITs將比較接近日本模式，且壽險業以REITs間接投資不動產，可換取類固定收益和降低管理成本；他表示，當證券市場活絡後，下一步就是向其他主管機關推廣「公共建設證券化」，目前這方面進展還是零。

不過，這項構想，也引來外界助長炒房，且沒有投資標的就先募基金，對投資者缺乏保障的擔憂。不過，顧立雄直言國內投資機會「胃納量不夠」，因此，為活絡市場資金，金管會盼藉由檢討不動產證券化條例，以及公共建設證券化，增加保險業資金投資途徑「三管齊下」方式，讓REITs市場更活絡，當證券市場活絡後，下一步就是向其他主管機關推廣「公共建設證券化」，目前這方面進展還是零。

政大金融系教授朱浩民也持肯定看法，認為除開放REITs的投資途徑外，更應引導資金投入公共建設、都市更新、老人安養以及長期照護等，替保險業創造更多長期收益的投資機會。

(中國時報)