台商資金無遠弗屆 控管明年出爐

2018年10月24日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

海外台商資金回流擬設「專戶」控管，金管會主委顧立雄表示，政策尚未明確，明年的立法院會期才有可能提出。顧立雄強調，「台灣不缺資金」，資金要回來，就要對實體經濟有幫助，而「專戶」的目的就是要限制台商帶回的資金不會「亂竄」。至於台商資金到底有多少，顧笑答：「台商的資金似乎無遠弗屆。」

顧立雄近日提到，台商資金回流議題分三大面向，其一是租稅減免部分怎麼規畫，這由財政部主政。

第二，是要合乎亞太防制洗錢組織（APG）和國際防制洗錢金融行動小組（FATF）綱領，有關自願性租稅遵從（VTC）計畫的都要符合相關原則，不能用境外資金議題規避洗防；他強調，目前政策還不具體，不過可以保證，未來政策定案，也完全不能排除洗錢防制的要求，一定會符合。

第三，就是要透過金融體系來控管，例如設專戶，確定資金回來不是用做炒房等，不能讓其「亂竄」，這些都還在跨部會研議階段。

顧立雄昨（23）日表示，境外資金要回台的前提，是要對實體經濟有所幫忙，因此要導入實質有助益的地方；目前政府政策是投入5+2產業，而投資標的是否僅限於實體，或是納入部分金融商品，都要進一步研議。

不過，他強調，即使是投入金融商品，也應該要間接的對實體經濟有幫助。

(中國時報)