國泰力挺誠信 奪保險6大獎

2018年10月24日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

金管會昨舉辦第五屆《107年度保險競賽頒獎典禮》暨《『好』險有誠信、人人有保障》保險業誠信宣言連署活動，國泰人壽連續第五年獲頒大獎，今年再度奪得微型保險競賽「第一名」和「績效卓著獎」，小額終老「友善高齡獎」更拔得頭籌，拿下首次的投資新創重點產業「財務投資獎」項等四項大獎。

國泰產險表現也同樣搶眼，今年再度獲頒微型保險競賽，和績效卓著獎兩項大獎，展現國泰在微型保險、高齡長照及投資議題，積極響應政策推動、發揮影響力。

今年保險競賽頒獎典禮，除延續微型保險及小額終老保險政策保險競賽外，更新增了『投資創新重點產業』，包括財務投資和專案運用組，國壽在財務投資成績卓越，一舉榮獲金管會表揚。

代表國壽領獎的總經理劉上旗表示，國壽長期積極響應政策推動，近年更力推保障型商品，如推廣微型保險、落實普惠金融，107年累積至今承保新契約近12萬人次，也預見社會高齡化趨勢，發揮核心職能推動小額終老保險，協助國人退休生活的保障及規劃，今年以來已超過2萬件。

而今年新增的投資新創重點產業獎，更凸顯國壽在扶植五加二新創重點產業，以及協助產業籌募資金的努力，期引領產業，產生正面循環。

國泰產險代理總經理陳萬祥指出，國泰產險積極推動微型保險，持續關懷弱勢族群，且致力於推廣「事前預防」的觀念，並不遺餘力的運用損害防阻專業，以期讓民眾了解事前預防的重要性，提早預防可避免不必要的意外發生，而今年在微型保險競賽榮獲第2名及績效卓著獎項兩項肯定。

值得一提的是，金管會今年的頒獎活動還特別增設《『好』險有誠信、人人有保障》保險業誠信宣言連署活動，主要是推廣企業誠信理念，凝聚私部門反貪腐共識，劉上旗、陳萬祥也親自參與簽署，以行動支持誠信理念。

(中國時報)