國泰力挺誠信 奪保險6大獎

國壽總經理劉上旗（左）從金管會主委顧立雄（右）手中，領取107年度的保險競賽的第一名，國泰產、壽險合計獲得6項大獎，是本屆頒獎典禮最大贏家。（國泰金控提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

金管會昨舉辦第五屆《107年度保險競賽頒獎典禮》暨《『好』險有誠信、人人有保障》保險業誠信宣言連署活動，國泰人壽連續第五年獲頒大獎，今年再度奪得微型保險競賽「第一名」和「績效卓著獎」，小額終老「友善高齡獎」更拔得頭籌，拿下首次的投資新創重點產業「財務投資獎」項等四項大獎。

國泰產險表現也同樣搶眼，今年再度獲頒微型保險競賽，和績效卓著獎兩項大獎，展現國泰在微型保險、高齡長照及投資議題，積極響應政策推動、發揮影響力。

今年保險競賽頒獎典禮，除延續微型保險及小額終老保險政策保險競賽外，更新增了『投資創新重點產業』，包括財務投資和專案運用組，國壽在財務投資成績卓越，一舉榮獲金管會表揚。

代表國壽領獎的總經理劉上旗表示，國壽長期積極響應政策推動，近年更力推保障型商品，如推廣微型保險、落實普惠金融，107年累積至今承保新契約近12萬人次，也預見社會高齡化趨勢，發揮核心職能推動小額終老保險，協助國人退休生活的保障及規劃，今年以來已超過2萬件。

而今年新增的投資新創重點產業獎，更凸顯國壽在扶植五加二新創重點產業，以及協助產業籌募資金的努力，期引領產業，產生正面循環。

國泰產險代理總經理陳萬祥指出，國泰產險積極推動微型保險，持續關懷弱勢族群，且致力於推廣「事前預防」的觀念，並不遺餘力的運用損害防阻專業，以期讓民眾了解事前預防的重要性，提早預防可避免不必要的意外發生，而今年在微型保險競賽榮獲第2名及績效卓著獎項兩項肯定。

值得一提的是，金管會今年的頒獎活動還特別增設《『好』險有誠信、人人有保障》保險業誠信宣言連署活動，主要是推廣企業誠信理念，凝聚私部門反貪腐共識，劉上旗、陳萬祥也親自參與簽署，以行動支持誠信理念。

(中國時報)

台商資金無遠弗屆 控管明年出爐 百萬薪樂生活 許芝瑜永慶房屋圓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。