百萬薪樂生活 許芝瑜永慶房屋圓夢

2018年10月24日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「工作對我來說，除成就感，更重要的是讓我有時間陪伴家人、享受生活！」永慶房屋永和樂華店資深店長許芝瑜，說著踏入房仲業的原因，更開心分享「百萬年薪、快樂生活、私人時間、高成就感，都在永慶房屋達到了！」

許芝瑜是家中6朵花中的老么，從小就倍受爸媽與姊姊們的疼愛，當初畢業決定加入房仲業，許芝瑜坦承，爸媽著實擔心好一陣子！颳風下雨、豔陽高照都在發傳單的房仲人，就是爸媽對這份工作的刻板印象，加上那時她已考上國立大學的幼教研究所，爸媽自然是希望許芝瑜繼續讀書，未來當幼教老師，安安穩穩過日子。

「但我從小受爸媽疼愛，希望能趕快找一份讓我成功、有成就感又可以讓爸媽享福的事業！」永慶房屋因此成為許芝瑜的工作首選。

永慶房屋的工作環境，讓許芝瑜爸媽徹底對房仲工作改觀。許芝瑜說，「我加入永慶房屋第2個月就成交第1筆，那時我是到公司附近的洗衣店拜訪，聊天時，老闆隨口說他考慮換店面，我馬上拿出iPad、連上公司的系統配對出適合的店面，並打電話請裡面同事幫我聯絡看屋事宜，立刻就帶老闆去，幸運地順利成交。」

透過永慶房屋配對系統與行動工具輔助工作，加上團隊合作，同事間全力支援相挺，工作不像傳統房仲那般辛苦，服務客戶也事半功倍，許芝瑜加入第2年，就存到人生第1桶金，也讓爸媽轉而全力支持許芝瑜的就業決定！

「有公司所有的同事與系統做我們最強大的後盾，更棒的是，永慶房屋推動『彈性工作8小時』制度，在店長的協調下，大家可依自己的需求彈性選擇上班時間，發展多重興趣，像我就利用彈性工作，每周安排3到4堂課學游泳，也常和朋友出遊、或者是陪伴爸媽，在工作之餘還能發展興趣、維持健康！」許芝瑜滿意地分享。

回想在永慶房屋5年來的點滴，許芝瑜認為，除了賺到薪水與開心生活，還有滿滿的成就感。

(中國時報)