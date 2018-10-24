撇陸資 藍天攜宏匯搶雙子星

2018年10月24日 01:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

圖為台北雙子星土地現況。（趙雙傑攝）

力拚拿下開發規模高達600餘億、號稱「世紀標案」的台北車站雙子星開發案，藍天電腦暨宏匯集團董事長許崑泰昨日現身記者會強調「我是土生土長的台灣人，我們已經準備好了，希望台灣門戶由台灣本土團隊經營更具意義！」

財務建築經驗豐富

挾藍天、宏匯、群光以及群百等四大集團，市值高達2100億元、年營收1300億元、過去10年稅後淨利600億的雄厚實力，與香港南海控股角逐雙子星案。記者會上許崑泰勾勒打造雙子星為「讓世界看見台灣的百年建築」願景。

他表示，藍天與宏匯投入雙子星標案有兩大原因，第一是使命感，台灣門戶應由台灣本土團隊來經營；第二是藍天與宏匯有這樣的資源和能力，這麼重要的指標型案件，財務能力、建築經驗和經營實力非常重要。

結合國際頂尖團隊

宏匯集團總裁黃坤泰也說，參與雙子星標案，特別結合國內外的頂尖團隊共同加入投標陣容，其中特別值得一提的是美國S.O.M聯合建築師事務所，全世界超過400米以上的超高層大樓，排名前16棟中有7棟是由S.O.M設計，全球最高杜拜哈里發塔和紐約世貿中心大樓都是S.O.M的作品；此外，群光電能與凱悅國際（Hyatt），也是此案的重要夥伴。

對於外界質疑長年在陸深耕，會否摻有陸資？許崑泰強調，自己是土生土長的台灣人，是以100％本土資金結合國際一流頂尖團隊。這次投標，宏匯、藍天各出資50％，四成為自有資金，六成將向台銀、一銀、兆豐、華銀等16家銀行聯貸，16家銀行已出具融資意願書。宏匯集團副總經理崔梅蘭補充說，宏匯的股東全為許崑泰及其家族，藍天則為在台掛牌上市公司。

面對原有多個團隊參與角逐，最後卻因這項標案除有中投、私地主等爭議外，還須考量政黨輪替可能衍生的問題，以致紛紛打退堂鼓，許崑泰則強調，要標下這項龐大投資案，資金、建築力及經營力都十分重要。

對於選舉問題，他強調，集團一切依法務實行事，過去在雙北參與相關BOT等案，也都與地方政府擁有良好互動，不會擔心這種問題。

外界關心砸下600億後的投資利潤，許崑泰笑著說，「投報不是很高，但比利息高！」

(中國時報)