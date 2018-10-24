人物側寫－自詡台灣土狗 許崑泰勇敢善獵

2018年10月24日 01:10 中國時報 王莫昀

藍天電腦攜手宏匯集團搶標台北車站雙子星，在面對香港南海控股大軍壓境，藍天電腦暨宏匯集團董事長許崑泰自詡「純正台灣土狗」，出生台灣、長在台灣，希望讓台灣如此重要的國門建築由台灣團隊經營。其實許崑泰的商用不動產實力確實不可小覷！

許崑泰領導的藍天、宏匯、群光及群百四大集團，現今持有並經營的商用不動產面積高達103萬坪，相當10棟台北101大樓，集團商業不動產市值高達1894億元，年淨房租收入達57億，讓許崑泰成為業界口中的「收租王」、「酒店大亨」、「地產大亨」。

以科技業起家的許崑泰，成立的藍天電腦，是台灣第一家上市櫃筆電廠，並曾登上類股股王，之後面對同業競爭，他苦思轉型，投資3C賣場開啟事業第二春，並進一步深耕飯店、商場、辦公樓等商用不動產事業。

科技的背景更讓他在房地產市場新崛起的智慧建築大展所長。相較宏匯總裁黃坤泰，許崑泰相對寡言，不過昨日談起未來將雙子星打造成國際首屈一指的科技綠建築時，他話匣子一開似乎就有些停不住，「雙子星大樓照明、空調都將上網，與雲端相連…」，細細描繪著打造智慧建築的各種巧思。

不過在商用不動產嶄露頭角，並未讓許崑泰動起擴大商用以外不動產經營念頭，他強調，「我只想收租」，不想興建大樓再賣掉，目標鎖定深耕飯店、商場、辦公樓等經營領域。

面對香港南海控股大軍壓境，許崑泰信心滿滿，誠如他自喻為現已正名為「台灣犬」的台灣土狗，充滿智慧及勇敢善獵特質。

(中國時報)