裙襬搖搖迎賓晚宴 球后鬥豔

2018年10月24日 01:10 中國時報 陳志祥／台北報導

「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」即將於10月25日起在桃園大溪高爾夫球俱樂部開戰，裙襬搖搖基金會會長王政松發下豪語，將會打造裙襬搖搖台灣賽與美國女子公開賽同樣等級，成為LPGA最高境界的賽會。

昨天主辦單位舉行迎賓晚宴，眾家球星盛裝與比賽贊助商、貴賓共聚一堂，與會來賓有政界大老陳唐山、田弘茂、中信金控集團大老闆辜仲諒、中華電信董事長鄭優、立委蔡適應、許智傑等人。

向美國女子公開賽看齊

今年參賽的81名選手，包括LPGA現任球后朴城炫、前世界球后柳簫然、LPGA獎金排名第2的韓德森、前LPGA台灣錦標賽冠軍高寶璟與剛剛拿下別克LPGA上海賽奪冠的丹妮爾等，相偕出席宴會。

台灣選手也沒缺席，眾所矚目的「一姐」盧曉晴、微笑天后曾雅妮、旅日球員蔡佩穎，以及新生代球員盧昕妤、吳佳晏等本土陣容也與各國選手一樣，一身打扮盛裝與會，增添晚宴的看頭。

決賽觀眾人數 拚破3萬

王政松說，這是今年比賽的第一場活動，讓所有選手與贊助商、貴賓相見歡，營造融洽的氣氛。他希望未來每一年的LPGA台灣錦標賽都要進步，尤其球迷進場就是賽會進步的正能量。

「今年決賽觀眾人數可以超過去年的2.8萬人，甚至打破南韓比賽的3萬人紀錄，讓全球看到台灣高球賽凝結的力量。」王政松說，期待將來打造台灣賽朝向LPGA最高境界邁進，也就是向美國女子公開賽看齊。

昨天的晚宴的男女高音合唱開場，晚宴菜單內容為上湯龍蝦鮮果沙拉、金華花膠燉菜膽、美國頂級牛肋眼、古法清蒸石斑、客家粄條等，席間還有男、女高音清唱表演，氣氛充滿藝術味。

(中國時報)