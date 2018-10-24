難得露腿 曾雅妮飄女人味

2018年10月24日 01:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

每年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽的各國選手參加賽前晚宴，都是眾人好奇的焦點，想要看看平日在球場打球的球星出現不一樣的面貌，我國選手曾雅妮以一雙12公分高的細跟高跟鞋，搭配露腿黑色短褲，搶走所有球星丰采。

參賽裙襬搖搖台灣賽的選手已經習慣賽前晚宴的裝扮，每個人的穿著都比前一年「進步」，南韓選手柳蕭然穿著黑長裙飄逸自然、侯羽薔與候羽桑姊妹超短小洋裝也很吸睛，南韓選手高寶璟更是露背、細高跟鞋的辣妹打扮，與平日形象完全不一樣。

我國選手曾雅妮也不遑多讓，她穿著短褲裝，配上12公分高的細跟高跟鞋，甚至塗上淡紅水亮的口紅，總算帶著一點女人味，她笑說，本來想要穿裙子，可惜太難找到尺寸，可能要先減肥。

這樣的扮相是曾雅妮第一次「露腿」，她表示，她只有腳可以露，這次是走可愛風，因為年紀不小了。曾雅妮透露，她已回國1個多月，準備好出賽、心態也不同了，她期待能與球迷見面。

而2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽的參賽球員高手如雲，多位世界前10名的好手來台角逐220萬美元的總獎金，只是今年的獎金不好拿，大溪球場以高難度聞名，我國旅日選手盧曉晴昨天參加晚宴表示，這個球場真的難打。大溪球場是台灣唯一獲得歐巡賽、澳巡賽與亞巡賽3大國際賽事認證的球場，場內分為中區（前8洞）、西區（第9洞）與東區（後9洞），中、東區依山麓地形而建，地勢蜿蜒曲折，西區較為開闊平坦。

重點來了！女子賽的賽道總長度為6544碼，東區的後9洞占有3368碼，不僅賽道較長、並有難度較高的陡坡、沙坑。高球教練宋定衡表示，東區距離長，尤其第11、18洞的短洞，地勢險惡，很容易把球打進水池。

(中國時報)