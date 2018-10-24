習近平南巡 促企業自主創新

2018年10月24日 01:10 中國時報 潘維庭 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

歷時9年興建的港珠澳大橋23日舉行開通儀式，大陸國家主席習近平親臨現場，「我宣布港珠澳大橋正式開通！」這座全長55公里、投入約5700億台幣資金興建的全球最長跨海大橋，在習近平的渾厚嗓音中，準備正式營運。（路透）

中共總書記、國家主席習近平時隔6年再次「南巡」廣東。他22日下午在珠海考察時重申要靠自力更生奮鬥，要有自主創新的骨氣和志氣，加快增強自主創新能力和實力。習近平到廣東省珠海市格力電器公司時也強調，從大國到強國，實體經濟發展至關重要，任何時候都不能「脫實向虛」，習的下一站將是改革開放前沿深圳。

實體經濟 至關重要

這次是習近平時隔6年再度公開訪問廣東，上一次到廣東省考察是2012年12月，當時他剛接任中共總書記並指出，要到在改革開放中得風氣之先的地方，回顧改革開放歷史進程，將改革開放繼續推向前進。

新華社23日報導，22日下午，習近平考察橫琴新區粵澳合作中醫藥科技產業園，走進生產線、實驗室，詳細了解橫琴新區的規畫建設，和產業園建設營運等情況。

習近平表示，10年4次來橫琴，對橫琴每一步發展都關心關注；10年時間，橫琴新區從無到有，變化很大，「我們始終要不忘初心，讓這裡充滿創新發展活力，促進澳門經濟適度多元化發展。」

同日稍後，他前往格力電器公司，先後視察了公司展廳、精密模具生產線和重點實驗室。習近平強調，從大國到強國，實體經濟發展至關重要，任何時候都不能「脫實向虛」。

提振信心 打好貿戰

習近平強調，製造業是實體經濟的一個關鍵，製造業的核心就是創新，就是掌握關鍵核心技術，必須靠自力更生奮鬥，靠自主創新爭取，希望所有企業都朝著這個方向去奮鬥。「我們要有自主創新的骨氣和志氣，加快增強自主創新能力和實力。」

BBC分析，今年是改革開放40周年，廣東被認為是改革開放的前線。分析人士稱，貿易戰持續升級之際，習近平考察廣東，是為了提振國內外對於大陸經濟和改革開放的信心。

借力使力 推動改革

大陸黨政學者鄧聿文表示，大陸當前絕不可能放棄改革開放，甚至會利用陸美貿易戰「借力使力」推動經濟領域改革；以副總理劉鶴近日言論來看，北京顯然是把支持民企發展置於國企改革之前，認為「打壓民企無疑是危險舉動。」

鄧聿文指出，在當前陸美貿易戰大幅升溫情況下，習近平是不可能選在此時退縮；首先，這有損習個人在國內的威信，更重要的是，北京當局其實更想藉由陸美貿易戰態勢，來進一步倒逼大陸經濟領域的改革開放。

習近平23日在珠海出席港珠澳大橋開通儀式後，媒體預料他將轉往包括深圳在內的多地考察，其中深圳已以「特殊安全原因」大規模禁飛無人機。

(中國時報)